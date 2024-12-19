Путин раскрыл, знает ли он, насколько повысят ключевую ставку 20 декабря

Глава РФ Владимир Путин заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорит ему, какая будет ключевая ставка на следующий день после «Прямой линии», 20 декабря 2024 года. Об этом президент сказал в ходе этого мероприятия.
«Набиуллина пока не говорит какая будет ставка [20 декабря]», — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так глава государства ответил на вопрос о том, сказала ли ему глава ЦБ о ключевой ставке 20 декабря. Президент отметил, что ставка обсуждается на Совете директоров, и выразил надежду на то, что она будет взвешенной.
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