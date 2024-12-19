Руководитель ФАДН исполнил новогоднее желание детей из Новороссийска

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Игорь Баринов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
Игорь Баринов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» Фото:

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов посетил ДНР, чтобы принять участие в акции «Елка желаний». Об этом URA.RU рассказала пресс-служба агентства.

«Игорь Баринов привез подарки для 12-летней Алины и 4-летнего Димы из Новороссийска. Алине подарили велосипед, а Диме — интерактивный руль», — сообщила пресс-служба.

Это не первое участие главы ФАДН в благотворительной акции. В 2022 году Игорь Баринов побывал в Мариуполе, вручив подарки детям из многодетной семьи. А в прошлом году он поздравил детей из города в Донецкой Народной Республики.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая на протяжении нескольких лет осуществляет мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Заявки для проекта отправляют дети от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, а также дети из малообеспеченных семей. В этом году в проекте принимают участие более 3,5 тысячи детей из ДНР. Об этом ранее сообщала заместитель председателя по связям с общественностью регионального отделения «Движения Первых» Алена Матвиенко. Новогодние мечты ребят, отправивших заявку, может исполнить любой желающий. Многие политики, бизнесмены и общественные деятели принимают активное участие в «Елке желаний».

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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов посетил ДНР, чтобы принять участие в акции «Елка желаний». Об этом URA.RU рассказала пресс-служба агентства. «Игорь Баринов привез подарки для 12-летней Алины и 4-летнего Димы из Новороссийска. Алине подарили велосипед, а Диме — интерактивный руль», — сообщила пресс-служба. Это не первое участие главы ФАДН в благотворительной акции. В 2022 году Игорь Баринов побывал в Мариуполе, вручив подарки детям из многодетной семьи. А в прошлом году он поздравил детей из города в Донецкой Народной Республики. «Елка желаний» — благотворительная акция, которая на протяжении нескольких лет осуществляет мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Заявки для проекта отправляют дети от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, а также дети из малообеспеченных семей. В этом году в проекте принимают участие более 3,5 тысячи детей из ДНР. Об этом ранее сообщала заместитель председателя по связям с общественностью регионального отделения «Движения Первых» Алена Матвиенко. Новогодние мечты ребят, отправивших заявку, может исполнить любой желающий. Многие политики, бизнесмены и общественные деятели принимают активное участие в «Елке желаний».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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