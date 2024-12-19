Руководитель ФАДН исполнил новогоднее желание детей из Новороссийска

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов посетил ДНР, чтобы принять участие в акции «Елка желаний». Об этом URA.RU рассказала пресс-служба агентства.
«Игорь Баринов привез подарки для 12-летней Алины и 4-летнего Димы из Новороссийска. Алине подарили велосипед, а Диме — интерактивный руль», — сообщила пресс-служба.
Это не первое участие главы ФАДН в благотворительной акции. В 2022 году Игорь Баринов побывал в Мариуполе, вручив подарки детям из многодетной семьи. А в прошлом году он поздравил детей из города в Донецкой Народной Республики.
«Елка желаний» — благотворительная акция, которая на протяжении нескольких лет осуществляет мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Заявки для проекта отправляют дети от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, а также дети из малообеспеченных семей. В этом году в проекте принимают участие более 3,5 тысячи детей из ДНР. Об этом ранее сообщала заместитель председателя по связям с общественностью регионального отделения «Движения Первых» Алена Матвиенко. Новогодние мечты ребят, отправивших заявку, может исполнить любой желающий. Многие политики, бизнесмены и общественные деятели принимают активное участие в «Елке желаний».
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