31 декабря 2024

Россияне столкнулись с проблемами в работе telegram в новогоднюю ночь. Скрин

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В мессенджере наблюдались сбои в работе
В мессенджере наблюдались сбои в работе Фото:

Жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе telegram в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в детекторе сбоев мессенджера.

«Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются у части пользователей в Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях, в городах Москве и Санкт-Петербурге. Сбой произошел в ночь на Новый год», — указано в сервисе Downdetector.

Ранее масштабный сбой в работе Telegram произошел 8 июня 2024 года. Тогда часть пользователей по всей России не смогла отправлять сообщения. 

Сбой в работе telegram
Сбой в работе telegram
Фото:

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Жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе telegram в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в детекторе сбоев мессенджера. «Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются у части пользователей в Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях, в городах Москве и Санкт-Петербурге. Сбой произошел в ночь на Новый год», — указано в сервисе Downdetector. Ранее масштабный сбой в работе Telegram произошел 8 июня 2024 года. Тогда часть пользователей по всей России не смогла отправлять сообщения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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