Жители нескольких регионов России столкнулись со сбоями в работе telegram в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в детекторе сбоев мессенджера.
«Telegram не работает в мобильной версии, сообщения не отправляются у части пользователей в Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях, в городах Москве и Санкт-Петербурге. Сбой произошел в ночь на Новый год», — указано в сервисе Downdetector.
Ранее масштабный сбой в работе Telegram произошел 8 июня 2024 года. Тогда часть пользователей по всей России не смогла отправлять сообщения.
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