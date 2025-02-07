Суд отправил под стражу петербурженку, уронившую ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судом было вынесено решение о заключении под стражу до 4 апреля 2025 года
Судом было вынесено решение о заключении под стражу до 4 апреля 2025 года Фото:

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения Светлане Дмитриевой. Она в состоянии алкогольного опьянения уронила трехмесячную дочь, нанеся ей тем самым травмы головы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Следствие полагает, что ранним утром 5 февраля Дмитриева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении квартиры д. 3 корп. 1 по Брюлловской улице в поселке Парголово, совместно с малолетней дочерью, <...>, держа её на весу в левой руке, опрокинула на пол, причинив тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.

Задержание Дмитриевой произошло в день совершения преступления. После задержания ей было официально предъявлено обвинение, и она признала свою вину. Судом было вынесено решение о заключении под стражу до 4 апреля 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения Светлане Дмитриевой. Она в состоянии алкогольного опьянения уронила трехмесячную дочь, нанеся ей тем самым травмы головы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Следствие полагает, что ранним утром 5 февраля Дмитриева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении квартиры д. 3 корп. 1 по Брюлловской улице в поселке Парголово, совместно с малолетней дочерью, <...>, держа её на весу в левой руке, опрокинула на пол, причинив тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Задержание Дмитриевой произошло в день совершения преступления. После задержания ей было официально предъявлено обвинение, и она признала свою вину. Судом было вынесено решение о заключении под стражу до 4 апреля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...