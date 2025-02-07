Суд отправил под стражу петербурженку, уронившую ребенка

В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения Светлане Дмитриевой. Она в состоянии алкогольного опьянения уронила трехмесячную дочь, нанеся ей тем самым травмы головы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Следствие полагает, что ранним утром 5 февраля Дмитриева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении квартиры д. 3 корп. 1 по Брюлловской улице в поселке Парголово, совместно с малолетней дочерью, <...>, держа её на весу в левой руке, опрокинула на пол, причинив тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Задержание Дмитриевой произошло в день совершения преступления. После задержания ей было официально предъявлено обвинение, и она признала свою вину. Судом было вынесено решение о заключении под стражу до 4 апреля 2025 года.
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