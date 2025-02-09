Постпред РФ рассказал о необычном поведении американских дипломатов

Постепред РФ при ООН Гатилов: дипломаты США теперь не отсвечивают на заседаниях

09 февраля 2025 в 10:06 Размер текста - 17 +

Американские дипломаты во время заседаний занимают пассивную позицию, заявил Геннадий Гатилов Фото: Официальный сайт президента Украины Американские дипломаты в настоящий момент не знают как себя вести в международных организациях, поэтому они сейчас выступают в качестве пассивных слушателей, не высказывая никаких своих инициатив. И такое поведение крайне нетипично для них. Об этом рассказал постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. «Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации, — пояснил дипломат в разговоре с ТАСС. В качестве примера он привел ситуацию с конференцией по разоружениям. По словам дипломата, обычно американские представители всегда пытались спровоцировать бурную полемику, вовлекаю в нее и российских представителей. Однако сейчас такого не происходит. Гатилов связал поведение дипломатов из США с указами, которые президент их страны Дональд Трамп подписал после своей инаугурации. По его словам, он впервые наблюдает пассивное поведение американских дипломатов во время международных встреч. Постперд РФ при ООН считает, что его американские коллеги пока не получили указаний от администрации президента, поэтому и не знают, как им себя вести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские дипломаты в настоящий момент не знают как себя вести в международных организациях, поэтому они сейчас выступают в качестве пассивных слушателей, не высказывая никаких своих инициатив. И такое поведение крайне нетипично для них. Об этом рассказал постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. «Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации, — пояснил дипломат в разговоре с ТАСС. В качестве примера он привел ситуацию с конференцией по разоружениям. По словам дипломата, обычно американские представители всегда пытались спровоцировать бурную полемику, вовлекаю в нее и российских представителей. Однако сейчас такого не происходит. Гатилов связал поведение дипломатов из США с указами, которые президент их страны Дональд Трамп подписал после своей инаугурации. По его словам, он впервые наблюдает пассивное поведение американских дипломатов во время международных встреч. Постперд РФ при ООН считает, что его американские коллеги пока не получили указаний от администрации президента, поэтому и не знают, как им себя вести.