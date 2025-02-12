ФСБ задержала экс-активиста «Единой России»

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Задержанному ФСБ Никите Просвирину вменяют статью 275.1 УК РФ
Задержанному ФСБ Никите Просвирину вменяют статью 275.1 УК РФ Фото:

Бывшего участника движения «Молодая гвардия Единой России» Никиту Просвирина задержали сотрудники ФСБ, ему вменяют статью Уголовного кодекса РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом сообщили журналисты. 

«ФСБ задержала Никиту Просвирнина. Ему вменяется статья о „конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией“ (ст. 275.1 УК)», — передает telegram-канал «Осторожно, Новости». Официального подтверждения не поступало.

В молодежное движение Просвирнин вступил 15 лет назад. После этого он начал заниматься разработкой игр, криптотрейдингом и торговлей NFT (обмен цифровыми активами/токенами, подтверждающими право собственности на уникальный цифровой объект — прим. URA.RU). В 2020 году мужчина поступил в Чешский аграрный университет, а спустя время вернулся в Россию.

URA.RU направило запрос представителям «Единой России». Ответ ожидается.

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Бывшего участника движения «Молодая гвардия Единой России» Никиту Просвирина задержали сотрудники ФСБ, ему вменяют статью Уголовного кодекса РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом сообщили журналисты.  «ФСБ задержала Никиту Просвирнина. Ему вменяется статья о „конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией“ (ст. 275.1 УК)», — передает telegram-канал «Осторожно, Новости». Официального подтверждения не поступало. В молодежное движение Просвирнин вступил 15 лет назад. После этого он начал заниматься разработкой игр, криптотрейдингом и торговлей NFT (обмен цифровыми активами/токенами, подтверждающими право собственности на уникальный цифровой объект — прим. URA.RU). В 2020 году мужчина поступил в Чешский аграрный университет, а спустя время вернулся в Россию. URA.RU направило запрос представителям «Единой России». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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