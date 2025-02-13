США назначили себя главной страной мира и решили вести гибридную войну против России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, такое поведение американской стороны является серьезной ошибкой.
«В какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле», — заявил Медведев. Своим мнением он поделился на личной страничке во «ВКонтакте».
Медведев также подчеркнул, что исторически даже в периоды острых конфликтов, таких как Карибский кризис или афганский, США не прибегали к личным санкциям против советских лидеров, что позволяло продолжать диалог на высшем уровне. Он выразил мнение о том, что текущая администрация США пошла на беспрецедентные меры, что могло привести к непредсказуемым последствиям.
Медведев добавил, что в современном мире, который характеризуется своей малостью, противоречивостью и высокой степенью взаимозависимости, невозможно выделить одну главную страну или определить старшего правителя планеты. Зампред Совбеза считает, что американским элитам и так называемому глубинному государству (бюрократии США) необходимо осознать этот урок. По его словам, диалог куда ценнее «надувания щек», а также «желания нанести стратегическое поражение».
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