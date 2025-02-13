Песков ответил на вопрос про временные рамки очной встречи Путина и Трампа

Песков: пока рано говорить о сроках встречи Путина и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По слова Пескова, пока рано говорить о сроках очной встречи
По слова Пескова, пока рано говорить о сроках очной встречи Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Сейчас нельзя назвать точную дату очной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Определенно есть потребность в оперативном проведении такой встречи. Есть о чем поговорить... Пока о каких-то сроках трудно сказать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Отвечая на вопрос о поручении Трампа своей команде начать переговоры, Песков заявил, что пока никаких договоренностей о встрече делегаций нет. Однако уже с российской стороны начата подготовка по формированию переговорной группы. 

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Сейчас нельзя назвать точную дату очной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Определенно есть потребность в оперативном проведении такой встречи. Есть о чем поговорить... Пока о каких-то сроках трудно сказать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Отвечая на вопрос о поручении Трампа своей команде начать переговоры, Песков заявил, что пока никаких договоренностей о встрече делегаций нет. Однако уже с российской стороны начата подготовка по формированию переговорной группы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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