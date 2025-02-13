Песков ответил на вопрос про временные рамки очной встречи Путина и Трампа

Сейчас нельзя назвать точную дату очной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Определенно есть потребность в оперативном проведении такой встречи. Есть о чем поговорить... Пока о каких-то сроках трудно сказать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Отвечая на вопрос о поручении Трампа своей команде начать переговоры, Песков заявил, что пока никаких договоренностей о встрече делегаций нет. Однако уже с российской стороны начата подготовка по формированию переговорной группы.
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