МВД предоставит убежище казахстанцу, сражавшемуся за Россию на СВО

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МВД РФ готово предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана
МВД РФ готово предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана Фото:

МВД России готово предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, который участвовал в специальной военной операции (СВО) в составе добровольческой бригады «Восток». Информацию приводит МВД Медиа.

«МВД России готово предоставить данному гражданину временное убежище на территории нашей страны, о чем ранее сообщалось представителям добровольческой бригады „Восток“», — говорится в сообщении. Отмечается, что для быстрого разрешения данной проблемы рекомендуется, чтобы гражданин обратился непосредственно в отделение по вопросам миграции территориального управления МВД России в регионе своего нахождения.

Кроме того, ведомство напоминает о существующем законодательстве, которое позволяет иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ на срок не менее одного года, подавать заявления на получение гражданства РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство.

Ранее в нескольких telegram-каналах были опубликованы сообщения о гражданине Республики Казахстан, служившем в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде «Восток» в рамках специальной военной операции. Согласно этим сообщениям, данный мужчина столкнулся с трудностями в оформлении своего правового статуса в Российской Федерации.

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МВД России готово предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, который участвовал в специальной военной операции (СВО) в составе добровольческой бригады «Восток». Информацию приводит МВД Медиа. «МВД России готово предоставить данному гражданину временное убежище на территории нашей страны, о чем ранее сообщалось представителям добровольческой бригады „Восток“», — говорится в сообщении. Отмечается, что для быстрого разрешения данной проблемы рекомендуется, чтобы гражданин обратился непосредственно в отделение по вопросам миграции территориального управления МВД России в регионе своего нахождения. Кроме того, ведомство напоминает о существующем законодательстве, которое позволяет иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ на срок не менее одного года, подавать заявления на получение гражданства РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство. Ранее в нескольких telegram-каналах были опубликованы сообщения о гражданине Республики Казахстан, служившем в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде «Восток» в рамках специальной военной операции. Согласно этим сообщениям, данный мужчина столкнулся с трудностями в оформлении своего правового статуса в Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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