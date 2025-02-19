МВД предоставит убежище казахстанцу, сражавшемуся за Россию на СВО

МВД России готово предоставить временное убежище военнослужащему из Казахстана, который участвовал в специальной военной операции (СВО) в составе добровольческой бригады «Восток». Информацию приводит МВД Медиа.
«МВД России готово предоставить данному гражданину временное убежище на территории нашей страны, о чем ранее сообщалось представителям добровольческой бригады „Восток“», — говорится в сообщении. Отмечается, что для быстрого разрешения данной проблемы рекомендуется, чтобы гражданин обратился непосредственно в отделение по вопросам миграции территориального управления МВД России в регионе своего нахождения.
Кроме того, ведомство напоминает о существующем законодательстве, которое позволяет иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ на срок не менее одного года, подавать заявления на получение гражданства РФ без соблюдения дополнительных условий и без предоставления вида на жительство.
Ранее в нескольких telegram-каналах были опубликованы сообщения о гражданине Республики Казахстан, служившем в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде «Восток» в рамках специальной военной операции. Согласно этим сообщениям, данный мужчина столкнулся с трудностями в оформлении своего правового статуса в Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.