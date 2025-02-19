Президенту РФ Владимиру Путину показали новую разработку: полностью автономную роботизированную док-станцию для БПЛА. Это произошло во время посещения главой государства научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
«Владимиру Путину показали дронопорт», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Отмечается, что новая автономная роботизированная док-станция позволит беспилотникам вертолетного типа эффективнее выполнять различные поставленные перед ними задачи.
Ранее Путин поручил развить производство как военных, так и гражданских беспилотников. Он также отмечал, что «Радар ммс» является одним из передовых производителей БПЛА в стране.
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