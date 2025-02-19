Путину показали дронопорт. Видео

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Путину показали новое док-станцию для БПЛА
Путину показали новое док-станцию для БПЛА Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину показали новую разработку: полностью автономную роботизированную док-станцию для БПЛА. Это произошло во время посещения главой государства научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

«Владимиру Путину показали дронопорт», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Отмечается, что новая автономная роботизированная док-станция позволит беспилотникам вертолетного типа эффективнее выполнять различные поставленные перед ними задачи.

Ранее Путин поручил развить производство как военных, так и гражданских беспилотников. Он также отмечал, что «Радар ммс» является одним из передовых производителей БПЛА в стране.

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Президенту РФ Владимиру Путину показали новую разработку: полностью автономную роботизированную док-станцию для БПЛА. Это произошло во время посещения главой государства научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. «Владимиру Путину показали дронопорт», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Отмечается, что новая автономная роботизированная док-станция позволит беспилотникам вертолетного типа эффективнее выполнять различные поставленные перед ними задачи. Ранее Путин поручил развить производство как военных, так и гражданских беспилотников. Он также отмечал, что «Радар ммс» является одним из передовых производителей БПЛА в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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