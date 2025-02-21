Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выступления европейских политиков, в том числе главы европейской дипломатии Каи Каллас на форуме стран «Большой двадцатки» (G20), и назвал их трагикомическими. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Каллас выступала здесь на 'двадцатке' с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал министр на пресс-конференции. Трансляцию проводило URA.RU.
Лавров подчеркнул, что подобные выступления со стороны европейских политиков не способствуют развитию конструктивного диалога и только усугубляют уже натянутые отношения между Россией и Европейским союзом. Он также выразил удивление по поводу однообразия и повторяемости обвинений, высказываемых представителями ЕС.
Лавров принял участие на заседании глав МИД стран G20 21 февраля. Она проходила в ЮАР.
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