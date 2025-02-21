Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20

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Сергей Лавров назвал трагикомическим выступление Каи Каллас на G20
Сергей Лавров назвал трагикомическим выступление Каи Каллас на G20 Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выступления европейских политиков, в том числе главы европейской дипломатии Каи Каллас на форуме стран «Большой двадцатки» (G20), и назвал их трагикомическими. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Каллас выступала здесь на 'двадцатке' с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал министр на пресс-конференции. Трансляцию проводило URA.RU.

Лавров подчеркнул, что подобные выступления со стороны европейских политиков не способствуют развитию конструктивного диалога и только усугубляют уже натянутые отношения между Россией и Европейским союзом. Он также выразил удивление по поводу однообразия и повторяемости обвинений, высказываемых представителями ЕС. 

Лавров принял участие на заседании глав МИД стран G20 21 февраля. Она проходила в ЮАР.

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал выступления европейских политиков, в том числе главы европейской дипломатии Каи Каллас на форуме стран «Большой двадцатки» (G20), и назвал их трагикомическими. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. «Каллас выступала здесь на 'двадцатке' с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал министр на пресс-конференции. Трансляцию проводило URA.RU. Лавров подчеркнул, что подобные выступления со стороны европейских политиков не способствуют развитию конструктивного диалога и только усугубляют уже натянутые отношения между Россией и Европейским союзом. Он также выразил удивление по поводу однообразия и повторяемости обвинений, высказываемых представителями ЕС.  Лавров принял участие на заседании глав МИД стран G20 21 февраля. Она проходила в ЮАР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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