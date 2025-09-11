Истребитель ВСУ разбился, его пилот погиб

Самолеты Су-27 используются в ходе боевых действий для выполнения различных задач
Самолеты Су-27 используются в ходе боевых действий для выполнения различных задач

На территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева, потерпел крушение истребитель Су-27, принадлежащий ВСУ. В результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации ВС Украины.

«11 сентября 2025 года <…> на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат», — говорится в сообщении бригады в соцсетях. Погиб пилот воздушного судна — майор Александр Боровик. Обстоятельства крушения истребителя выясняются.

Су-27 — многоцелевой сверхзвуковой истребитель, который состоит на вооружении ряда стран, включая Украину. Самолеты этого типа активно используются в ходе боевых действий для выполнения различных задач, включая обеспечение воздушного прикрытия и нанесение ударов по наземным целям.

