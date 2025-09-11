Экс-главу партии Саакашвили Хабеишвили задержали за предложение взятки органам

Вместе с Хабеишвили был задержан также и Муртаз Зоделава, сообщили в ведомстве
Вместе с Хабеишвили был задержан также и Муртаз Зоделава, сообщили в ведомстве

Задержан бывший глава грузинской партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Его обвиняют в предложении взятки сотрудникам силовой системы за бездействие на запланированном митинге 4 октября. Об этом заявили в Службе госбезопасности Грузии (СГБ).

«Леван Хабеишвили в публичном пространстве, на ТВ и в социальных сетях распространял призывы и обещал сотрудникам силовой системы взять на себя обязательства в том случае, если на акциях против власти сотрудников Департамента по нашим поручениям МВД откажется от возложенных на них обязательств», — указано в ведомства. Его приводит ТАСС.

Вместе с Хабеишвили был задержан и бывший генпрокурор Муртаз Зоделава. Сообщается, что последний пытался сбежать с телефоном, который был передан Хабеишвили во время задержания.

