Экс-главу партии Саакашвили Хабеишвили задержали за предложение взятки органам

Задержан бывший глава грузинской партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Его обвиняют в предложении взятки сотрудникам силовой системы за бездействие на запланированном митинге 4 октября. Об этом заявили в Службе госбезопасности Грузии (СГБ).
«Леван Хабеишвили в публичном пространстве, на ТВ и в социальных сетях распространял призывы и обещал сотрудникам силовой системы взять на себя обязательства в том случае, если на акциях против власти сотрудников Департамента по нашим поручениям МВД откажется от возложенных на них обязательств», — указано в ведомства. Его приводит ТАСС.
Вместе с Хабеишвили был задержан и бывший генпрокурор Муртаз Зоделава. Сообщается, что последний пытался сбежать с телефоном, который был передан Хабеишвили во время задержания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.