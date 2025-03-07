В Днепропетровской области поврежден энергообъект

Объект инфраструктуры поврежден на Украине
В Днепропетровской области Украины зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.
Компания ДТЭК сообщила о повреждении энергообъекта в Никопольском районе Днепропетровской области в официальном telegram-канале. Характер повреждений не уточняется. Ранее в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.
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