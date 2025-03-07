В Днепропетровской области поврежден энергообъект

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Объект инфраструктуры поврежден на Украине
Объект инфраструктуры поврежден на Украине Фото:

В Днепропетровской области Украины зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Компания ДТЭК сообщила о повреждении энергообъекта в Никопольском районе Днепропетровской области в официальном telegram-канале. Характер повреждений не уточняется. Ранее в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.

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В Днепропетровской области Украины зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. Компания ДТЭК сообщила о повреждении энергообъекта в Никопольском районе Днепропетровской области в официальном telegram-канале. Характер повреждений не уточняется. Ранее в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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