В Петербурге программа «Время героев Санкт-Петербурга» отобрала 91 участника

Программа по подбору и обучению кадров «Время героев Санкт-Петербурга», организованная администрацией города, успешно преодолела этап дистанционного тестирования и деловых игр. В результате этих мероприятий были отобраны наиболее перспективные кандидаты для дальнейшего участия в программе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«В процессе дистанционного тестирования и деловой игры все участники показали высокий уровень базовых знаний и управленческих навыков. По итогам оценочных мероприятий были отобраны лучшие — 91 человек», — пишет Александр Беглов в официальном telegram-канале.
На данный момент проходят собеседования с отобранными кандидатами. По их итогам будет сформирован окончательный список участников, которые начнут обучение в Корпоративном университете Администрации Петербурга в конце марта. Одной из ключевых особенностей программы является индивидуальный подход к каждому участнику. Каждому из них будет назначен наставник из числа членов правительства Петербурга или руководителей органов исполнительной власти.
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