12 марта 2025

В Петербурге программа «Время героев Санкт-Петербурга» отобрала 91 участника

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Каждому участнику будет назначен наставник из числа членов Правительства Петербурга
Каждому участнику будет назначен наставник из числа членов Правительства Петербурга Фото:

Программа по подбору и обучению кадров «Время героев Санкт-Петербурга», организованная администрацией города, успешно преодолела этап дистанционного тестирования и деловых игр. В результате этих мероприятий были отобраны наиболее перспективные кандидаты для дальнейшего участия в программе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«В процессе дистанционного тестирования и деловой игры все участники показали высокий уровень базовых знаний и управленческих навыков. По итогам оценочных мероприятий были отобраны лучшие — 91 человек», — пишет Александр Беглов в официальном telegram-канале. 

На данный момент проходят собеседования с отобранными кандидатами. По их итогам будет сформирован окончательный список участников, которые начнут обучение в Корпоративном университете Администрации Петербурга в конце марта. Одной из ключевых особенностей программы является индивидуальный подход к каждому участнику. Каждому из них будет назначен наставник из числа членов правительства Петербурга или руководителей органов исполнительной власти.

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Программа по подбору и обучению кадров «Время героев Санкт-Петербурга», организованная администрацией города, успешно преодолела этап дистанционного тестирования и деловых игр. В результате этих мероприятий были отобраны наиболее перспективные кандидаты для дальнейшего участия в программе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. «В процессе дистанционного тестирования и деловой игры все участники показали высокий уровень базовых знаний и управленческих навыков. По итогам оценочных мероприятий были отобраны лучшие — 91 человек», — пишет Александр Беглов в официальном telegram-канале.  На данный момент проходят собеседования с отобранными кандидатами. По их итогам будет сформирован окончательный список участников, которые начнут обучение в Корпоративном университете Администрации Петербурга в конце марта. Одной из ключевых особенностей программы является индивидуальный подход к каждому участнику. Каждому из них будет назначен наставник из числа членов правительства Петербурга или руководителей органов исполнительной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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