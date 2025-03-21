Россияне еще полгода не смогут переводить деньги за рубеж

ЦБ продлил ограничения на переводы средств за границу до 30 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц из недружественных стран
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц из недружественных стран Фото:

Центральный банк России продлил срок действия ограничений на переводы средств за границу до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает ЦБ.

«Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно», — передает ТАСС сообщение регулятора. 

Однако российские граждане и физические лица, являющиеся нерезидентами из стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения, могут в течение одного месяца осуществлять переводы до одного миллиона долларов США или эквивалентной суммы в другой иностранной валюте на любые счета за рубежом. При этом остаются в силе ограничения на трансграничные переводы через системы быстрых платежей — до десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте за месяц.

Продление ограничений на переводы средств за границу до 30 сентября 2025 года является частью комплекса мер, принятых Центральным банком России в ответ на антироссийские санкции. Эти меры также включают в себя ограничения на снятие наличной иностранной валюты, которые были продлены до 9 сентября 2025 года.

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Центральный банк России продлил срок действия ограничений на переводы средств за границу до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает ЦБ. «Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно», — передает ТАСС сообщение регулятора.  Однако российские граждане и физические лица, являющиеся нерезидентами из стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения, могут в течение одного месяца осуществлять переводы до одного миллиона долларов США или эквивалентной суммы в другой иностранной валюте на любые счета за рубежом. При этом остаются в силе ограничения на трансграничные переводы через системы быстрых платежей — до десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте за месяц. Продление ограничений на переводы средств за границу до 30 сентября 2025 года является частью комплекса мер, принятых Центральным банком России в ответ на антироссийские санкции. Эти меры также включают в себя ограничения на снятие наличной иностранной валюты, которые были продлены до 9 сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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