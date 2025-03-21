Россияне еще полгода не смогут переводить деньги за рубеж

Центральный банк России продлил срок действия ограничений на переводы средств за границу до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает ЦБ.
«Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно», — передает ТАСС сообщение регулятора.
Однако российские граждане и физические лица, являющиеся нерезидентами из стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения, могут в течение одного месяца осуществлять переводы до одного миллиона долларов США или эквивалентной суммы в другой иностранной валюте на любые счета за рубежом. При этом остаются в силе ограничения на трансграничные переводы через системы быстрых платежей — до десяти тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте за месяц.
Продление ограничений на переводы средств за границу до 30 сентября 2025 года является частью комплекса мер, принятых Центральным банком России в ответ на антироссийские санкции. Эти меры также включают в себя ограничения на снятие наличной иностранной валюты, которые были продлены до 9 сентября 2025 года.
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