Банк России сохранил ограничения на снятие валюты на полгода

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Для россиян продлили ограничения на снятие и выдачу наличной иностранной валюты
Для россиян продлили ограничения на снятие и выдачу наличной иностранной валюты Фото:

Банк РФ продлил ограничения для граждан страны на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 года. Об этом сообщили в кредитно-финансовой организации.

«Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — написали в telegram-канале Банка России. Отмечается, что продление ограничений связано с антироссийскими санкциями, которые запрещают российским банкам приобретать западную валюту. Таким образом, в РФ действуют следующие ограничения по иностранной валюте:

  • россияне, открывшие валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снимать средства в размере остатка на начало указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Это правило применяется независимо от типа валюты счета, при условии, что ранее такая возможность не была использована. Оставшуюся сумму можно получить в рублях по курсу, установленному Банком России на день выплаты, для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года. Для средств, внесенных после этой даты, применяется курс банка на день выдачи;
  • банкам запрещается взимать комиссию за выдачу валюты со счетов или вкладов в течение следующего полугода;
  • валютные переводы, осуществляемые без открытия счета или через электронные кошельки, выплачиваются в рублях по курсу Банка России на день выплаты;
  • юрлицам — нерезидентам запрещено выдавать наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах до 9 сентября 2025 года. Для других валют ограничений не установлено.
  • юрлица — резиденты могут получать наличные в указанных валютах со своих счетов только на цели командировочных расходов в течение ближайших шести месяцев, в соответствии с законодательно установленными нормами. Для других валют ограничений нет при условии соблюдения требований российского законодательства.

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Банк РФ продлил ограничения для граждан страны на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 года. Об этом сообщили в кредитно-финансовой организации. «Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — написали в telegram-канале Банка России. Отмечается, что продление ограничений связано с антироссийскими санкциями, которые запрещают российским банкам приобретать западную валюту. Таким образом, в РФ действуют следующие ограничения по иностранной валюте:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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