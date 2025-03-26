Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП и банков: в чем причина и как решается проблема

Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП и банков
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои в работе СБП отмечают более 11 тысяч россиян
Сбои в работе СБП отмечают более 11 тысяч россиян Фото:

Более 11 тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) и российских банков. Такие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector.

В каких приложениях произошел сбой

Больше всего о проблеме в работе СБП сообщают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей, а также Москвы.

В основном пользователи обращают внимание на сбои в работе сервиса (89%), на доступ к сайту жалуются 5%, неполадки с мобильным приложением отмечают 4% и 1% испытывают проблемы с использованием личного кабинета. Некоторые пишут, что при переводе пропали деньги, не дойдя до адресата, кто-то вовсе не может открыть приложение или зайти на сайт. Всего за последний час появилось почти две тысячи жалоб. 

Сбои произошли в работе СБП, банков и других сайтов
Сбои произошли в работе СБП, банков и других сайтов
Фото:

Кроме СБП, со сбоями работают приложения банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, МТС Банк, Альфа банк, Ozon банк и ряд других сервисов, в том числе платежный сервис «Яндекс Пэй», оператор мобильной связи Мегафон, сайты МВД и нефтяной компании «Лукойл». Последняя, подверглась масштабной хакерской атаке. Компании пришлось срочно отключить работу всех систем.

Причина сбоев и как решается проблема

Проблемы с работой СБП связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Сервис восстанавливает работоспособность, сообщили в Роскомнадзоре. 

Как уточнили в НСПК, трудности фиксируются в обработке операций через СБП. «Специалисты компании работают над их устранением», — прокомментировали в пресс-службе. Там добавили, что другие системы и сервисы работают в штатном режиме.

В частности, в ВТБ, на работу сервисов которого пользователи начали жаловаться еще ночью, сообщили, что технические проблемы были устранены уже к 23.30 вторника по московскому времени. «Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Мы приносим извинения нашим клиентам за кратковременные неудобства», — рассказали URA.RU в компании.

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Более 11 тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) и российских банков. Такие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector. В каких приложениях произошел сбой Больше всего о проблеме в работе СБП сообщают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей, а также Москвы. В основном пользователи обращают внимание на сбои в работе сервиса (89%), на доступ к сайту жалуются 5%, неполадки с мобильным приложением отмечают 4% и 1% испытывают проблемы с использованием личного кабинета. Некоторые пишут, что при переводе пропали деньги, не дойдя до адресата, кто-то вовсе не может открыть приложение или зайти на сайт. Всего за последний час появилось почти две тысячи жалоб.  Кроме СБП, со сбоями работают приложения банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, МТС Банк, Альфа банк, Ozon банк и ряд других сервисов, в том числе платежный сервис «Яндекс Пэй», оператор мобильной связи Мегафон, сайты МВД и нефтяной компании «Лукойл». Последняя, подверглась масштабной хакерской атаке. Компании пришлось срочно отключить работу всех систем. Причина сбоев и как решается проблема Проблемы с работой СБП связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Сервис восстанавливает работоспособность, сообщили в Роскомнадзоре.  Как уточнили в НСПК, трудности фиксируются в обработке операций через СБП. «Специалисты компании работают над их устранением», — прокомментировали в пресс-службе. Там добавили, что другие системы и сервисы работают в штатном режиме. В частности, в ВТБ, на работу сервисов которого пользователи начали жаловаться еще ночью, сообщили, что технические проблемы были устранены уже к 23.30 вторника по московскому времени. «Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Мы приносим извинения нашим клиентам за кратковременные неудобства», — рассказали URA.RU в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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