Россияне массово жалуются на сбои в работе СБП и банков: в чем причина и как решается проблема

Более 11 тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Системы быстрых платежей (СБП) и российских банков. Такие данные фиксирует мониторинговый сервис Downdetector.
В каких приложениях произошел сбой
Больше всего о проблеме в работе СБП сообщают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей, а также Москвы.
В основном пользователи обращают внимание на сбои в работе сервиса (89%), на доступ к сайту жалуются 5%, неполадки с мобильным приложением отмечают 4% и 1% испытывают проблемы с использованием личного кабинета. Некоторые пишут, что при переводе пропали деньги, не дойдя до адресата, кто-то вовсе не может открыть приложение или зайти на сайт. Всего за последний час появилось почти две тысячи жалоб.
Кроме СБП, со сбоями работают приложения банков. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, МТС Банк, Альфа банк, Ozon банк и ряд других сервисов, в том числе платежный сервис «Яндекс Пэй», оператор мобильной связи Мегафон, сайты МВД и нефтяной компании «Лукойл». Последняя, подверглась масштабной хакерской атаке. Компании пришлось срочно отключить работу всех систем.
Причина сбоев и как решается проблема
Проблемы с работой СБП связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Сервис восстанавливает работоспособность, сообщили в Роскомнадзоре.
Как уточнили в НСПК, трудности фиксируются в обработке операций через СБП. «Специалисты компании работают над их устранением», — прокомментировали в пресс-службе. Там добавили, что другие системы и сервисы работают в штатном режиме.
В частности, в ВТБ, на работу сервисов которого пользователи начали жаловаться еще ночью, сообщили, что технические проблемы были устранены уже к 23.30 вторника по московскому времени. «Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Мы приносим извинения нашим клиентам за кратковременные неудобства», — рассказали URA.RU в компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.