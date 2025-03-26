26 марта 2025
25 марта 2025

В Петербурге на Финском заливе перевернулась аэролодка с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщили, что перевернулось судно на воздушной подушке
Очевидцы сообщили, что перевернулось судно на воздушной подушке Фото:

В Петербурге на Финском заливе в районе Лахты аэролодка с тремя пассажирами на борту перевернулась. Об этом сообщает источник.

«Инцидент, который едва не закончился трагически, произошел на Финском заливе в районе Лахта-центра. От очевидцев поступило сообщение в экстренные службы о том, что перевернулось судно на воздушной подушке», — сообщает источник «78».

На место происшествия быстро прибыли спасательные службы. Все трое пострадавших были успешно спасены и эвакуированы на берег. После спасения их состояние оценивали медицинские работники.

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В Петербурге на Финском заливе в районе Лахты аэролодка с тремя пассажирами на борту перевернулась. Об этом сообщает источник. «Инцидент, который едва не закончился трагически, произошел на Финском заливе в районе Лахта-центра. От очевидцев поступило сообщение в экстренные службы о том, что перевернулось судно на воздушной подушке», — сообщает источник «78». На место происшествия быстро прибыли спасательные службы. Все трое пострадавших были успешно спасены и эвакуированы на берег. После спасения их состояние оценивали медицинские работники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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