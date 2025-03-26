В Петербурге на Финском заливе перевернулась аэролодка с пассажирами

В Петербурге на Финском заливе в районе Лахты аэролодка с тремя пассажирами на борту перевернулась. Об этом сообщает источник.
«Инцидент, который едва не закончился трагически, произошел на Финском заливе в районе Лахта-центра. От очевидцев поступило сообщение в экстренные службы о том, что перевернулось судно на воздушной подушке», — сообщает источник «78».
На место происшествия быстро прибыли спасательные службы. Все трое пострадавших были успешно спасены и эвакуированы на берег. После спасения их состояние оценивали медицинские работники.
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