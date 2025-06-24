Путин распорядился убрать иностранные слова из общественных мест

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий защиту русского языка в публичном пространстве. Новый документ нацелен на ограничение использования иностранных слов и латиницы в общественных местах.
Закон обязывает предоставлять информацию для потребителей — такие как вывески, указатели и объявления — исключительно на русском языке. Использование иностранных слов, например «sale» или «shop», теперь запрещено. Исключение составляют фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки.
Документ допускает дублирование информации на государственных языках республик и других языках народов России. Однако такие надписи должны быть идентичны по содержанию и оформлению русскоязычному варианту: совпадать по цвету, шрифту и размеру. По желанию изготовителя или продавца, информация может быть представлена и на иностранных языках, но при обязательном наличии полного дублирования на русском.
Закон также запрещает присваивать жилым комплексам, микрорайонам и другим объектам капитального строительства названия, выполненные в иностранной транскрипции или с использованием латиницы. Все новые названия должны использовать кириллицу. Эти требования не распространяются на объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.
В закон «О защите прав потребителей» добавлена статья, регулирующая предоставление информации для публичного ознакомления. Информация, размещаемая на вывесках при торговле или обслуживании, не являющаяся рекламой, теперь также должна быть на русском языке. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года.
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