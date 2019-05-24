Пятница!

Из выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что из-за протестов холдинг Шкулева готовят к продаже Сбербанку. — На митингах задержали сына видного «уралмашевца». — Цуканов выяснил, сколько времени Куйвашев проводит в области. — Полпред нашел нового вице-губернатора Свердловской области. — Мэрия Екатеринбурга начала подготовку к ЭКСПО-2030. — К Текслеру просятся на работу одиозные личности. — Генерал ФСБ пойдет в челябинскую власть. — Вице-спикер тюменской облдумы отказался от политических амбиций. — На прямой линии Комаровой готовится провокация. — Оборонное предприятие НПО «Искра» хотят обанкротить. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

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Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Из-за протестов холдинг Шкулева готовят к продаже Сбербанку…

Дарья Попова © URA.RU

Компания «Херст Шкулев Медиа», говорят, активизировала переговоры о продаже принадлежащих ей медиаактивов Сбербанку. Случилось это, утверждают наблюдатели, сразу после того, как компанию поймали на разжигании повестки и создании напряженности. Принадлежащие холдингу издания активничали по поводу появления оскорбительной надписи на здании Ярославского управления МВД. Они же устроили стрим спецоперации по уничтожению террористов в Тюмени.

В Екатеринбурге директор холдинга Ринат Низамов и вовсе стал одним из главных активистов противостояния в сквере у драмтеатра. Для Сбербанка, дескать, такая история — привычна, поскольку он уже покупал у Александра Мамута Rambler Media. Уже проговаривается, что Низамова не будут увольнять на волне еще не стихших в Екатеринбурге споров — это произойдет скорее всего в июне—июле.

…, но медиамагнат снова увильнет, как уже случалось

Другие сплетники утверждают, что подобное поведение для «Херст Шкулев Медиа» — стандартная тактика. Сначала холдинг, попадая в «ощип» и рискуя потерять все, забалтывает проблему, обещает в администрации президента устранить ошибки. Но, постепенно выходя из ситуации, забывает об обещаниях.

Показательной в этом смысле стала сделка с Национальной Медиа Группой — ее также готовили после определенных проблем, возникших у холдинга. В последний момент Шкулев присоединил к своим активам несколько журналов и задрал цену до неприемлемой для покупателя. При этом, говорят, после срыва этой сделки никто расстройства на лице Шкулева не видел.

На митингах задержали сына видного «уралмашевца»

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рассказывают, что группа екатеринбургских бизнесменов, сплотившихся на Уралмаше в лихие 90-е, обсуждает странную историю, случившуюся с их некогда коллегой Константином Патрушевым. Якобы сын последнего был задержан в ходе протестов в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге и даже получил сколько-то суток задержания в наказание. Отец, говорят, за сына вступился и стал настаивать, чтобы товарищи по общему прошлому вызволили отпрыска и заставили нерадивых правоохранителей извиняться.

В ответ на это он получил неожиданное объяснение о том, что товарищи поддерживают храм, а его самого считают отцом, который неправильно воспитал ребенка, который не понимает истинных вечных ценностей и поддерживает сиюминутные бунты.

Цуканов выяснил, сколько времени Куйвашев проводит в области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что полпредства президента вдруг заинтересовались рабочим временем губернаторов. В частности, утверждают слухачи, уральское запросило графики, отражающие частоту пребывания губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области. Интриганы утверждают, что полученные данные удивили главу округа: якобы из 4,5 месяцев с начала года губернатор провел во вверенном ему регионе только 20 дней. Есть, конечно, шанс, что полпредство получило не совсем верные данные, но в этом уже глава округа Николай Цуканов разберется наедине с губернатором.

Полпред нашел нового вице-губернатора Свердловской области

По слухам, уральский полпред Николай Цуканов поставил в администрации президента РФ вопрос о необходимости отставки вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергея Бидонько. Якобы полномочный представитель президента считает его ответственным за начало протестов в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины. По одной из версий, полпред уже предложил на освобождающийся пост своего человека. Не исключено, что речь идет о бывшем председателе Калининградской области Александре Егорычеве, с которым Цуканова связывают долгие годы совместной работы.

Чайников от протестов в сквере только выиграет…

Владимир Жабриков © URA.RU

Самым главным и отчасти невольным выгодоприобретателем состоявшихся в Екатеринбурге протестов станет глава аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. К тому нет никаких претензий, подконтрольные ему службы в дни протестов работали безупречно. А учитывая, что в резиденции даже заговорили о возвращении в структуру власти администрации губернатора — именно Чайников пока выглядит наиболее оптимальным кандидатом на должность ее руководителя.

…, а Орлов и Бидонько проиграют

Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с протестами в сквере у драмтеатра резко обострились отношения двух заместителей губернатора — Алексея Орлова и Сергея Бидонько. Оба понимают, что сейчас начнется поиск виноватого, и не хотят оказаться на этом месте. Кроме того, оба намерены воспользоваться ситуацией, чтобы навредить друг другу. В итоге, уверены наблюдатели, есть риск очередной крупной аппаратной войны. Орлов, сплетничают злые языки, даже придумал первый удар — при распределении бюджетных средств зарубит финансирование обещаний, которые Бидонько давал муниципалитетам.

За требованием отставки губернатора стоит митрополит Кирилл

Неформальный лидер уральских православных екатеринбурженка Оксана Иванова, потребовавшая отставки губернатора Куйвашева, действовала не совсем спонтанно — вероятно, ее позиция согласована с церковным руководством — шепчутся в среде православных. Ходят разговоры, что духовником Ивановой является лично екатеринбургский митрополит Кирилл. И она, как послушное духовное чадо, разумеется, советуется с ним по самым важным вопросам. Правда, согласовывала ли она с ним конкретно этот выпад против Куйвашева или это была ее собственная, неожиданная для нее самой инициатива — неизвестно.

Единороссы предложат Баринову стать губернатором

Анна Майорова © URA.RU

Слухмейкеры не исключают, что в ближайшее время влиятельному единороссу, руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову предложат стать губернатором Свердловской области. В ведение возглавляемого им агентства, в том числе, входит решение религиозных вопросов. Якобы партийцы считают, что последний события в Екатеринбурге (несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины) имели признаки религиозного противостояния и поэтому Баринов как никто другой будет в состоянии разрешить конфликтную ситуацию.

Силовики воспользовались шумом со сквером, чтобы нанести удар

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спорами в сквере развязали руки силовикам, уверены наблюдатели. До сих пор «погоны» были ограничены в части прямых «наездов» на власть — это означало бы очевидную конфронтацию с главой региона и ближайшим его окружением, что в политической плоскости не приветствуется.

Ситуация с храмом, убеждены слухачи, отвлекла внимание на себя и пока не дает всей остальной повестке прорваться, а потому можно проводить задержания или начинать уголовные дела на значительные персоны. Именно в этом ключе оценивается задержание замруководителя свердловского УФССП Елены Сидоровой, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Горфинкеля в полпредстве может сменить Дубичев

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что на место руководителя департамента внутренней политики уральского полпредства президента вместо Ильи Горфинкеля рассматривают замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области — Вадима Дубичева. Полпред Николай Цуканов якобы оценил его опыт и безупречную репутацию, а также способности к выживаемости, в то время как Горфинкель к сегодняшнему моменту стал токсичен, чему в числе прочего поспособствовали православные протесты.

Арест замглавного свердловского пристава может ударить по правительству

Арест Елены Сидоровой может стать ударом по вице-губернатору Азату Салихову. Он курирует связи с силовиками, а потому достаточно активно и тесно взаимодействовал с руководством свердловского УФССП. Слухачи утверждают, что попытки повернуть ситуацию так, будто Сидорова была человеком Салихова — уже предпринимаются отдельными оппонентами вице-губернатора. В ближайшее время в этой связи в повестку может вернуться и фамилия бывшего главы свердловского УФССП Владимира Осьмака, который в конце 2018 года внезапно ушел со своей должности и бесследно растворился в Москве.

Люди Тунгусова создают «горячую точку» протеже Орлова…

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Люди экс-главы администрации губернатора Владимира Тунгусова пытаются сделать из Шарташа второй протест, по масштабам напоминающий митинги в сквере. Не так давно в СМИ разошлась информация о том, что в районе лесопарка вырубаются деревья. По словам наблюдателей, страсти нагнетает относящийся к команде Тунгусова муж директора ТЮЗа Александр Умников, претендовавший ранее на должность руководителя лесопарка, но дискредитировавший управленческий конкурс.

Все эти инсинуации, надо отметить, предприняты в удачное время — когда первый вице-губернатор Алексей Орлов, который покровительствует нынешнему директору «Шарташского лесопарка» Артуру Зиганшину, уехал в отпуск и постит в Instagram фотографии из Сочи.

…, а сам Орлов пропустил очередные вольности своего подопечного с бюджетом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, совсем скоро Алексею Орлову придется разбираться с другим своим протеже — директором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым. Тот, по всей видимости, привык попадать в истории с завышенными тратами денег свердловского бюджета. Вот и в этот раз «Долина», говорят, решила закупить два автомобиля Mercedes, стоимостью 6 млн рублей каждый. На какие средства приобретены эти автомобили и для каких сверхъестественных целей будут использоваться — в ближайшее время, уверены слухачи, у Кызласова спросит руководство области.

Куйвашев включил депутата Вегнера в «черный список»

Не исключено, что депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер попал в опалу к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, еще недавно предлагавшему ему руководящие посты и выгодные проекты. Якобы поводом для этого стало участие Вегнера в несанкционированных акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины. Несмотря на то, что Вегнер выходил к протестующим, агитируя их за строительство храма, в правительстве посчитали по-другому. Именно поэтому Вегнер стал единственным депутатом, не получившим награду на состоявшемся на прошлой неделе торжественном заседании, приуроченном к 25-летию Заксобрания.

Высокинский оказался неспособен на красивые поступки в стиле Куйвашева

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рискует еще раз подставить губернатора Евгения Куйвашева. Градоначальник обещал журналистам практически «умершей» без финансирования легендарной газеты «Вечерний Екатеринбург» трудоустройство через перевод в муниципальный медиахолдинг.

Под этим предлогом им не только вручали уведомления об увольнении, но и уговорили (и как видим сегодня — вполне действенно) не скандалить и не возмущаться по поводу сворачивания проекта. Журналисты свои обязательства выполнили, памятуя о том, как губернатор в свое время красиво поступил с «Уральским рабочим», не дав окончательно исчезнуть старейшей газете. Только Высокинский на такие же красивые поступки, судя по всему, оказался неспособен, и теперь коллектив в 75 человек вынужден идти «на улицу» и готов разносить негатив как в отношении мэра, так и в отношении его руководителя — главы региона.

После «сквера» Третьякову прилетит за упущенных коммунистов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из главных «виновников» возникновения в Екатеринбурге неподконтрольных власти акций может оказаться руководитель департамента внутренней политики Антон Третьяков. В начале года, когда была возможность перетянуть на свою сторону коммунистов, он предпочел перекупить «Партию пенсионеров». В итоге это привело к тому, что свердловское отделение КПРФ стало одним из драйверов протеста в сквере у драмтеатра и смогло выбить под это финансирование со стороны бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Бабушкина вычеркнула Шептия, но его спас Крашенинников…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недовольство спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной в адрес лидера свердловской «Единой России» Виктора Шептия выходит за рамки. Злые языки говорят, что председатель велела вычеркнуть своего первого зама из всех списков награждаемых по случаю 25-летия законодательной власти в Свердловской области. Ситуацию спас только депутат Госдумы Павел Крашенинников, который был вынужден выписать Шептию личную грамоту. Говорят, этот процесс сопровождался напутствием из уст госдумца о том, что рано устраивать репрессии в адрес «ЕР» и ее лидеров.

… и испортила отношения с коммунистами

С трибуны Заксобрания на последнем заседании было произнесено, что разбирательство с областным депутатом Александром Ладыгиным и его помощником Борисом Идиатулиным инициировали по прямому указанию спикера Людмилы Бабушкиной. Тем самым, считают слухачи, были завершены хоть сколько-то налаженные отношения между председателем и коммунистами.

Теперь, заверяют интриганы, Бабушкина ждет, как отзовется ей этот «дипломатический» провал, что предпримут коммунисты по более серьезным и принципиальным для всех вопросам.

Оппозиция использует протест в сквере на выборах. Если договорится

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Оппозиция вознамерилась капитализировать митинги в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге и использовать все полученное на ближайших довыборах в свердловское Заксобрание по 11 округу. Дело, как это часто бывает у стихийной оппозиции, встало на первом же этапе, когда начались разбирательства, кому идти в парламент. Инсайдеры утверждают, что сторонники Анны Балтиной, Ярослава Ширшикова и Константина Киселева чуть не разорвали друг друга в горячих спорах и пока единого кандидата не выгорает.

Высокинский на тусовках говорит исключительно о себе

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский начал вызывать отторжение даже у полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Рассказывают, что не так давно мэр оказался на мероприятии в одной компании с главой округа, митрополитом Кириллом и влиятельными бизнесменами. И все бы ничего, да только в small-talk Высокинский говорил так много о себе, что к концу беседы это уже начинало выглядеть неприличным для взрослого человека хвастовством. Теперь в тусовке гуляет мнение, что звать Высокинского хоть и престижно, но чревато «резким повышением концентрации эгоцентризма и самолюбия на квадратный метр».

Мэрия Екатеринбурга начала подготовку к ЭКСПО-2030

Есть версия, что руководство Екатеринбурга намерено подать заявку на участие в конкурсе на право принять международную выставку «ЭКСПО-2030». Якобы уже началась подготовка необходимых документов. Если появившаяся информация правдива, о это будет уже третья попытка мэрии убедить Международное бюро выставок в том, что Екатеринбург достоин провести данное мероприятие. Заявки на проведение «ЭКСПО-2020» и «ЭКСПО-2025» были проиграны.

Работа в администрации Екатеринбурга остановлена

Слухмейкеры в администрации Екатеринбурга жалуются, что работа среднем звена управленцев в мэрии практически остановлена. По их наблюдениям, якобы чиновники используют любой повод, чтобы уклониться от принятия решений и подписания документов. Они ждут, чем закончится политический конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины, чтобы поддержать его победителя.

Киселев решил стать спикером, но сначала его исключат из губернаторской команды

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В думе Екатеринбурга набирает популярность слух, что депутат Константин Киселев решил воспользоваться политической неразберихой в городе, чтобы стать спикером. Возможно, что 24 мая на встрече с противниками строительства храма Святой Екатерины он сделал первый шаг в этом направлении. Киселев фактически вел это мероприятие, оттеснив в сторону действующего председателя думы Игоря Володина, перебивал, поправлял Володина, ставя его в неудобное положение. Не исключено, что тем самым Киселев планировал показать всем, что именно он, а не Володин в состоянии контролировать депутатский корпус.

Слухмейкеры признают, что повод для таких разговоров дает сам Володин — на фоне Киселева он выглядит безиницытивно и блекло. Помимо этого, Киселев активно навязывает коллегам-депутатам мнение, что именно он ведет работу с оппозицией и раскалывает ее изнутри, пытается налаживать личные отношения со СМИ. Защитникам сквера Киселев сообщает, что именно он формирует мнение спикера и депутатов о политической ситуации в городе, что его уважают, к нему прислушиваются и даже побаиваются. В кулуарах поговаривают, что такое поведение всерьёз возмущает губернатора и он намерен изгнать шпиона из своей команды.

Тушин сменил не только работу, но и машину. Жена осталась прежней

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дауншифтинг бывшего идеолога екатеринбургской мэрии Сергея Тушина, говорят, отразился не только на должности. Вместе с директорским креслом в Центре противодействия экстремизму Тушин получил не только мелкие задачи, но и куда меньше денег к существованию. И вот отдельные наблюдатели вдруг заметили, что автомобиль Тушина — а любимой маркой у него является Volvo XC90 — вдруг сильно постарел. Некоторые даже предположили, что бывший чиновник вынужден был поменять машину или полностью перестал следить за своей прежней. Так или иначе, судачат злые языки, Тушину осталось поменять костюм на более скромный. Радует слухачей только то, что «супруге Тушина — Наталье — все еще хватает на все, что ей нужно».

Блогер Соколовский снимется в кино?

Фото: Вова Жабриков © URA.RU

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга и осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих, возможно, снимется в кино. Рассказывают, что неделю назад, прилетев из Питера, он заглянул ненадолго в сквер у театра драмы, после чего направился в свердловскую киностудию, где находилась одна из площадок «Ночи музеев». Но вовсе не для того, чтобы посетить экскурсию: рассказывают, что у блогера состоялась встреча с директором киностудии Михаилом Чурбановым. О чем они договорились, неизвестно, но люди, видевшие «ловца покемонов» в киностудии, предполагают, что смогут через какое-то увидеть Соколовского на киноэкране.

На изумрудном месторождении на Урале избавляются от неблагонадежных

На изумрудном «Мариинском прииске» в поселке Малышева Свердловской области происходит реорганизация. Ранее это было обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината. Проще говоря — одним из цехов комбината. Сейчас изумрудный рудник стал юрлицом, теперь это АО «Мариинский прииск». По закону работники при перерегистрации должны быть автоматически переведены в штат нового предприятия. Но на руднике, где жесткий контроль за рабочими и после каждой смены и мужчин и женщин осматривают в обнаженном виде, заставляют наклоняться, тем не менее, периодически происходят кражи драгоценных камней. Поэтому руководство решило избавиться от тех, кто подозревается в связях с криминалом. В новый штат прииска попадут далеко не все.

Священнику — «звезде сквера» силовики запретили выходить в толпу к людям

Настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло, который обрел популярность у горожан (в том числе у представителей протеста против храма в сквере) благодаря тому, что в разгар событий в сквере не боялся выходить в толпу и разговаривать с протестующими, был вынужден свернуть эту деятельность. Но не по своей воле. Знакомые с ним священники рассказывают, что настоятелю очень нравилось дискутировать с молодежью, и он часами проводил время «на драме». Когда акции протеста (после вмешательства Путина) приняли мирный характер, Миняйло стал просто «звездой сквера», собирая вокруг себя толпы слушателей. Но в один из дней к нему подошли представители всем известного силового ведомства и попросили больше не ходить в сквер.

Инсайды Челябинской области

К Текслеру просятся на работу одиозные личности

Владимир Жабриков © URA.RU

Болтают, что на почту врио губернатора Алексея Текслера стало поступать все больше предложений от желающих поступить к нему на работу. «Готов стать министром общественной безопасности», «Могу занять должность министра просвещения и информации», «Готов стать вашим заместителем по экономике», — подобных писем предостаточно. Кто-то ухитряется подсунуть свое резюме первому заместителю Виктору Мамину. Самое забавное, что пишут те, кто в свое время просился на работу к предшественникам Текслера, Михаилу Юревичу и Борису Дубровскому. Но их не взяли в силу одиозности, так что история повторяется. Мамину уже говорят, что с такими «попрошайками» надо вести себя пожестче и самое главное — ничего не обещать.

Под губернатора готовят «силовую зачистку»

Говорят, в самое ближайшее время в Челябинской области будет инициирована серия громких уголовных дел. В кулуарах даже удивляются, что этого до сих пор не случилось, так как эффектное вхождение нового руководителя во власть должно сопровождаться зачисткой команды предшественников. Так, как это было в соседней Курганской области с приходом Вадима Шумкова.

Под ударом — чиновники областного уровня, мэрии Челябинска и ряда проблемных муниципалитетов. Сейчас все следят за тем, в чей адрес чаще всего звучат замечания, чьи отставки прогнозируются, и пытаются угадать, за кем придут первым. По слухам, силовиков интересуют тема экономики (дотации предпринимателям), расходов на «Реальные дела», социалка, вывоз мусора и дорожное строительство.

В минэкономразвития готовятся к увольнениям…

Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как будущая отставка вице-губернатора Руслана Гаттарова перестала быть секретом, в минэкономразвития, которое он курирует, началась если не паника, то подготовка к отставкам. Подумывают о поиске нового места работы те, кого в свое время в министерство приглашал Гаттаров. Особенно это касается выходцев из так называемого «профкома ЮУрГУ» — тех, кто работал в этом вузе с Гаттаровым, а после перехода в министерство стали самыми доверенными лицам вице-губернатора. Увереннее всего себя чувствует глава минэкономразвития Сергей Смольников, который не считается «человеком Гаттарова».

… и пытаются договориться с будущим начальником

Вадим Ахметов © URA.RU

Сам Смольников, по слухам, уже присягнул на верность помощнику Текслера Ивану Куцевляку, который станет вице-губернатором по экономике после отставки Гаттарова. Говорят, что Куцевляк пока просматривает личные дела руководителей минэкономразвития. А еще его интересует деятельность подведомственных министерству организаций. «Вот когда он будет готов заступить на должность, тогда и бумаги по Гаттарову подпишут», — говорят в резиденции.

Гехт вводят в курс дела

Говорят, что сенатор Ирина Гехт, которой прочат пост первого вице-губернатора по социальным вопросам, постепенно входит в дело. Ей уже начинают перебрасывать почту по этим вопросам. Сама Гехт, по слухам, согласилась вернуться в правительство области. Уже рисуют новую структуру, которую запустят после выборов.

Говорят, там, как и сейчас, будет два первых вице-губернатора. Под одним, Виктором Маминым, экономика и инфраструктура, под другим, и это будет Ирина Гехт, — социалка и внутренняя политика. Про внутреннюю политику особенно интересно. Такая схема была в первые годы работы на посту губернатора Михаила Юревича, когда за экономику и промышленность отвечал Сергей Комяков, а за соцблок и политику Олег Грачев.

Редин собирает вещи

Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Евгений Редин, чье место должна будет со временем занять Ирина Гехт, на редкость спокоен. Зная, что ему придется покинуть правительство области если не в ближайшее время, то после выборов, он, по слухам, уже потихоньку собирает вещи. На «длинные проекты не подписывается», — говорят в резиденции. Что касается его будущего места работы, то разговоры ходят разные, от Совета Федерации до возврата на Магнитогорский металлургический комбинат.

Генерал ФСБ пойдет во власть

В кулуарах уже толкуют о том, кто может войти в команду Текслера после выборов. Сплетничают про начальника УФСБ по региону Юрия Никитина, который уйдет летом в отставку. Мол, для него к сентябрю уже будет готово кресло, когда окончательно отправится на пенсию вице-губернатор, он же министр общественной безопасности Олег Климов. Слухмейкеры вспоминают, что Никитин был первым силовиком, кто встречался с Текслером после смены власти в регионе, и если он придет в правительство, то с «папочкой на каждого».

Елистратова оставят до августа…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что смену власти в Челябинске могут отложить до августа. Отставка мэра Владимира Елистратова должна повысить рейтинг врио губернатора Алексея Текслера перед выборами. В кулуарах болтают, что такой приятный сюрприз лучше преподнести горожанам попозже, иначе эффект к сентябрю снизится. Другие утверждают, что ждать августа не будут и отставка мэра Челябинска произойдет, с передачей власти Наталье Котовой, до конца мая. Вот-вот папка с замечаниями в адрес Елистратова переполнится, и можно будет торжественно инициировать его отставку, и это станет началом кампании Текслера за обновление Челябинска.

… он отказался уходить

Но есть и другая версия. Якобы разговор с Елистратовым у Текслера об отставке уже был, но мэр уходить отказался. Потому что формально снять главу города врио губернатора не может и теперь надо как-то сохранять лицо. Отсюда и слухи о том, что отставка может быть отложена по политическим причинам. Сам же Елистратов перестал принимать важные решения. Болтают, что когда ему приносят бумаги, где предлагают рассмотреть те или иные варианты решения проблем, он говорит: «Посмотрю позже!» На этом все и заканчивается, запускать какие-либо проекты не имеет смысла. При этом Елистратов довольно смело высказывается в адрес Текслера, дескать, врио губернатора сам не знает, чего хочет, когда требует новой транспортной концепции. В кабинетах шепчутся, что не понимают поведения мэра и что все может закончиться плохо. В рамках той самой «силовой зачистки», которую готовят для повышения рейтинга Текслера.

Силовики заинтересовались приватизацией муниципального АО

Силовики заинтересовались попыткой приватизировать муниципальное АО «Уральский комбинат питания» (УКП), годовой оборот которого оценивается в 1,5 млрд рублей. К самой процедуре вопросов нет. Вызывает удивление скромная сумма в 47 млн рублей, в которую оценили нежилые помещения, цеха и массу ликвидного имущества. Говорят, УКП был бы первой ласточкой, после которой бывшее руководство города попыталось бы прибрать к рукам другое муниципальное имущество. После того, как поднялась шумиха, процесс остановлен.

Отставки в мэрии еще будут

Вадим Ахметов © URA.RU

Но если Елистратова оставят в кресле градоначальника до августа, то несколько кадровых жертв принести придется уже сейчас. К примеру, могут уволить и. о. вице-мэра по ЖКХ Евгения Крехтунова, за плохую работу по вывозу мусора. Или попросят на выход начальника управления ЖКХ Дмитрия Петрова. Еще в кулуарах рассказывают, что может состояться отставка вице-мэра по дорожному строительству Владимира Алейникова. Начальника управления дорожного строительства Александра Шабалина увольняют из-за того, что большой дорожный ремонт в Челябинске так и не начался. Но отвечает за это не столько Шабалин, сколько профильный вице-мэр. Алейников, кстати, работает на своей должности больше 15 лет и при нем сменилось несколько градоначальников. В последнее время он находится на больничном. Между прочим, по кандидатурам на место Крехтунова и Алейникова уже идут консультации.

Клещевникову дали шанс проявить себя

В администрации Челябинска говорят, что не будут торопиться с назначением нового руководителя горспортуправления вместо перешедшего в «Трактор» Евгения Иванова. Решено дать шанс нынешнему заместителю руководителя структуры Максиму Клещевникову. Он проработает в статусе исполняющего обязанности начальника некоторое время, и если проявит себя с хорошей стороны, то будет назначен на эту должность. Такое решение стало компромиссом после того, как сразу несколько челябинских кланов начали продвигать своих людей в кресло начальника горспортуправления. Клещевников равноудален от всех них. Другой вопрос, справится ли он с обязанностями.

Видгоф зачистит Тракторозаводский район

Кондрат Александров © URA.RU

В Тракторозаводском районе считают, что неформальный куратор территории, человек из окружения врио губернатора Алексея Текслера бизнесмен Борис Видгоф устроит настоящую зачистку территории. Одним из первых кандидатов на увольнение называют главу Галину Гаврилову. Она не сумела выстроить отношения с Видгофом. Конфликт привел, в том числе, к провалу явки на выборах президента — район показал худший результат в Челябинске. В райсовете считают, что за свое кресло стоит опасаться и спикеру Сергею Карелину. Однако он более договороспособен, чем Гаврилова.

Электронное голосование отменили

Голосования через госуслуги на праймериз «Единой России» на выборах в райсоветы Челябинска отменили. Говорят, что это было сделано из-за Ленинского района, точнее из-за округа, где баллотируется спикер гордумы Станислав Мошаров. Электронное голосование якобы могло привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, всерьез опасались и за другие площадки, так как Ленинский сейчас самый проблемный из-за большой конкуренции. Было решено делать «по старинке»: «Пусть приходят живьем и голосуют!»

Шафигулин обменялся помощником с Кузнецовой

Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе наметилось забавное противостояние в соседних округах на праймериз «Единой России». Рафаил Шафигулин и общественница Елена Кузнецова выставили своих помощников друг против друга. Примечательно, что первый — глава партийной фракции в гордуме. А Кузнецова, активист движения «В защиту человека труда» экс-полпреда Игоря Холманских, на митинге 1 мая была рядом с врио губернатора Алексеем Текслером. Однопартийцы приводят их в пример того, как можно создать видимую конкуренцию на праймериз и обойтись без скандалов.

Кандидаты идут к Юревичу за деньгами и продуктовыми наборами

Многие кандидаты в депутаты райсоветов Челябинска рассчитывали на финансовую и организационную помощь «Макфы», которой владеет семья экс-губернатора Михаила Юревича. Говорят, что даже участники праймериз «Единой России» обращались в компанию с просьбой выделить продуктовые наборы, чтобы раздавать их в день внутрипартийного голосования. Но неожиданно натолкнулись на отказ. Топ-менеджеры «Макфы» заявили, что Юревич под угрозой увольнения запретил им участвовать в выборах в любом качестве. Дескать, компания вне политики и должна ассоциироваться только с бизнесом. Табу наложено и на участие в кампании пресс-секретаря «Макфы» Юлии Бобылевой.

Циринг останется в ЧелГУ до июля

Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском госуниверситете уже два месяца как прошли выборы ректора. Однако победитель, декан физического факультета Сергей Таскаев, до сих пор не приступил к обязанностям, вузом по-прежнему руководит Диана Циринг. Как оказалось, контракт действующего руководителя рассчитан до середины июля. Ситуацией с затяжкой смены ректора пытаются воспользоваться члены действующей пока команды. Они активно шлют в министерство образование жалобы на Таскаева. Среди последних — якобы он как-то неправильно сдал докторскую диссертацию. Все это будет длиться еще два месяца, пока новый ректор не займет кабинет главы вуза.

УралГУФК может переехать в Екатеринбург

Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский госуниверситет физкультуры (Челябинск) переживает не лучшие времена. Сотрудники говорят о закрытии филиала в Стерлитамаке (Башкирия). Рассматривается вариант упразднения филиала в Уфе. У УралГУФКа уже несколько лет нет ректора — эти обязанности исполняет Сергей Сериков, контракт с которым подходит к концу. А прежние руководители осуждены (Леонид Куликов) или пока еще только обвиняются (Евгений Орехов) в коррупции.

В Челябинске говорят, что плачевной ситуацией в вузе может воспользоваться министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, у которого хорошие отношения с вице-премьером Виталием Мутко, и перевезти головное представительство УралГУФК в Екатеринбург. А Челябинск лишится своего единственного университета, имеющего статус окружного.

Яремчук уехала в Сочи

Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы нового председателя Союза журналистов области состоятся очень скоро. Действующий председатель союза Светлана Яремчук уже «забила» на эту работу. Еще в марте она уволилась с должности советника директора ОТВ и перебралась в Сочи, где возглавила одну из телекомпаний.

Говорят, что Яремчук сейчас ведет переговоры с бывшими коллегами, чтобы те перебрались на побережье Черного моря, но особого интереса это не вызывает. Зарплата по челябинским меркам в Сочи невысокая. По слухам, готов возглавить союз журналистов руководитель представительства «Российской газеты» в Челябинске Денис Мякишев. Между прочим, уже делали предложения нескольким известным и очень уважаемым журналистам, но они отказались в силу занятости на основной работе. Да и саму структуру считают бесполезной.

Переворот в палате отложили

После того, как уволили с поста директора ОТВ Олега Дубровина, его недруги стали сплетничать, что он лишится и другой должности, руководителя общественной палаты региона. Ветераны палаты даже стали сговариваться о том, чтобы инициировать внеплановую конференцию и провести перевыборы. Но их попросили этого не делать. Губернаторской резиденции не нужна очередная проблема, да и Дубровин пообещал, что будет стараться и поддерживать все инициативы власти.

Инсайды Тюменской области

Вице-спикер тюменской облдумы отказался от политических амбиций

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках думы Тюменской области шепчутся, что вице-спикер регионального парламента, эсер Владимир Пискайкин отказался от политических амбиций. Якобы еще недавно он планировал переезд в один соседних регионов — например, в Свердловскую область, с губернатором которой Евгением Куйвашевым у Пискайкина хорошие отношения. Целью было место в Госдуме по партийным спискам на будущих выборах. «Но интересы бизнеса оказались важнее. Пискайкин недавно начал работать в строительстве, есть планы по расширению гостиничного бизнеса. Так что он остается в Тюмени», — утверждают слухмейкеры.

Хусаинов взбунтовал рынок недвижимости в Тюмени

Николай Бастриков © URA.RU

Визит представителей строительной компании «Самолет» не остался незамеченным в Тюмени. Слухачи разделились во мнениях: одни предполагают, что федеральные игроки заинтересованы покупкой строительной фирмы из Тюмени, вторые — что застройщики ищут землю для возведения собственного жилого комплекса, а третьи — что директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов договорился о продаже своей компании с гостями из Москвы. Скептически настроенные к таким поворотам инсайдеры считают, что столичные гости решили просто изучить рынок Тюмени, а уже после принимать какое-либо решение.

Новый мэр Тобольска может оказаться без привычной команды на новом месте

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Говорят, что главный претендент на кресло главы Тобольска, тюменский вице-мэр Максим Афанасьев хочет перевезти с собой из областной столицы несколько ключевых сотрудников тюменской мэрии. В том, что 28 мая он займет пост градоначальника, никто не сомневается. А вот в том, что тюменцы охотно поедут за Афанасьевым — сомнения есть. «Люди очень не хотят переезжать — и город маленький, и семьи в Тюмени. Чиновники оказались в ситуации «и отказать неудобно, и ехать не хочется», — усмехаются сплетники.

Несистемная оппозиция готовится выдвинуть кандидата на место в облдуме

По слухам, тюменский активист Алексей Савоськин собрался баллотироваться в Калининском округе Тюмени на довыборах в областную думу, которые пройдут 8 сентября. Якобы он развернул небывалую активность по поиску спонсоров и сторонников. Шепчутся, что даже в «Единую Россию» пытался обращаться, но безуспешно. «Еще бы. Партия „Народ против коррупции“, в которой состоит Савоськин, только на словах проправительственная. А на самом деле — самая что ни есть несистемная оппозиция. Правда, и партия-то никому не известна — так что денег активисту не видать», — злорадствуют слухачи.

Одиозный экс-депутат метит в лидеры федерального движения

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша якобы хочет войти в федеральное руководство монархического движения «Двуглавый орел». Сплетники отмечают, что он развернул активную деятельность. То заявляет о необходимости создания в России детского крыла «Орла», то за свой счет везет в Тюмень идеолога движения, доктора исторических наук Владимира Лаврова — он прочтет здесь лекцию. «Все ради того, чтобы наверху заметили», — говорят инсайдеры.

Экс-ректора тюменского вуза могли задержать из-за подарков

В Тюмени ходит слух, что бывший ректор Тюменского госинститута культуры Игорь Шишкин мог попасться на какой-то мелочи. По одной из версий, он собирал с сотрудников деньги на подарки от вуза. В результате на заседание ректората нагрянули силовики, Шишкина увезли в неизвестном направлении. Потом, правда, выпустили, но должности он лишился. «Дело, похоже, мелкое. Видимо, поэтому ФСБ и не заявляет громко об очередной успешной операции», — рассуждают сплетники. Как обстоят дела на самом деле, приходится только гадать.

Тюменскую полицию ждет ротация кадров

Вадим Ахметов © URA.RU

Если верить слухам, глава ОВД Уватского района Тюменской области Александр Лукашенко, который якобы повесил на свое авто красивые номера, хочет покинуть место работы. Как язвят слухмейкеры, он спит и видит себя начальником полиции Тобольска, а не района. Официально должность еще не вакантна, но, поговаривают, что начальник отдела МВД «Тобольский», подполковник Вадим Цветков может оставить место и уйти на пенсию. «Заберёт ли свой автомобиль с красивыми номера Лукашенко при переходе или выбьет новые?» — интересуются теперь в Тобольске.

Юриста из ХМАО ждут в Тобольске

Экс-руководителя правового управления при аппарате губернатора ХМАО Алексея Сидоркина, которого так любили в округе, ждут на работу в Тюменской области. Инсайдеры считают, что места в правительстве региона ему не найдется — так кадры давно укомплектованы, а вот в одной из администраций муниципалитета — может. Источники считают, что варианта два: администрация Тюмени, в которой нет сильного юриста, и администрация Тобольска. Последнее место — наиболее вероятно, утверждают в кулуарах, так как новому главе городу Максиму Афанасьеву (именно его прочат на пост мэра) нужна будет правовая поддержка в ближайшее время.

Инсайды ХМАО

На прямой линии Комаровой готовится провокация

Алексей Андронов © URA.RU

По слухам, на прямой линии с губернатором, которая состоится 30 мая, готовится провокация. Людям платят, чтобы они закидали Наталью Комарову вопросами о концессии в Нижневартовске. «Звонили люди, предлагали 10 тысяч рублей за конкретный вопрос. Нужно будет спросить, как она допустила, что в Нижневартовске развалили коммунальную сферу, чтобы теперь отдать ее в концессию», — шепчутся слухачи.

Комарову попытались обмануть в Радужном

Слухмейкеры рассказывают, что после того, как губернатор Югры узнала, что силовики попытались ее обмануть, рассказав, будто в городе нет игровых автоматов, своего поста может лишиться врио начальника полиции Радужного Дмитрий Петрушин. «Когда губернатор к нам приезжала, ей отчитались, что игровых автоматов в городе нет, а на самом деле их просто спрятали, а когда она уехала — вернули», — говорят слухмейкеры.

Элиты ХМАО поссорились из-за шахматной олимпиады

Владимир Андреев © URA.RU

Как шепчутся в кулуарах югорского правительства, все финансирование предстоящей шахматной олимпиады перевели с Федерации шахмат ХМАО на правительственное учреждение «ЮграМегаспорт», что привело к ряду межэлитных конфликтов. «По слухам, директор Федерации шахмат Василий Филипенко вступил в конфликт с директором „ЮграМегаспорта“ Валерием Радченко», — судачат сплетники.

В ХМАО готовят митинги из-за строительства храма и мечети

По слухам в югорском правительстве, местные представители ЛДПР решили хайпануть на истории со строительством храмов в регионе. «В ближайшее время будут пытаться раскрутить сразу две резонансные темы. Строительство храма в Нижневартовске, а также строительство мечети в Нягани. Поговаривают, что для этих целей в ХМАО приедет кто-то из приближенных Владимира Жириновского», — сплетничают чиновники.

Айсину сделают выговор по партийной линии…

Александр Кулаковский © URA.RU

Рассказывают, якобы окружного депутата Рината Айсина ожидает непростой разговор с руководством отделения «Единой России» в ХМАО. Поводом якобы стало обращение представителей ОНФ, пожаловавшихся на скандалы с парламентарием. «Айсин пытается убрать из повестки скандал со строительным браком своих домов с помощью наезда от силовиков. „Фронтовики“, инициировавшие эту историю, вдруг стали фигурантами проверки полиции. Но в ОНФ это расценили как объявление войны и решили повлиять на политика с помощью партии», — обсуждают в кулуарах.

…, но ему поможет клан строителей

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят также, что Ринат Айсин обратился за поддержкой к своему товарищу по окружной Думе Илье Кандакову, представителю клана сургутских строителей-политиков. По версии слухачей, Айсин якобы попросил Кандаковых заступиться за него перед губернатором Натальей Комаровой, до которой дошел конфликт депутата и клиентов, пожаловавшихся на строительный брак в комплексе «Новые ключи». «Илья Кандаков поддержку вроде пообещал, но вот сможет ли помочь — большой вопрос. Айсин слишком со многими переругался из-за этой истории», — шепчутся слухачи.

Миляев заработал репутацию «черного адвоката»

В политтусовке обсуждают аудиозапись, выложенную в интернет, где раскрываются схемы заработка депутата Думы Югры Андрея Миляева. Упомянул об этом в записанном разговоре со своими сотрудниками руководитель МУПа из Пыть-Яха Евгений Винтер. Он пообещал устроить им большие проблемы из-за публичных жалоб о проблемах на предприятии и привлечении к этому делу депутата из ЛДПР, который их якобы засудит за солидный гонорар в качестве адвоката. «О таких вещах не очень принято говорить вслух. Миляеву должно быть крайне неприятно, что его фамилия упомянута в контексте беспринципного адвоката», — перешептываются слухачи.

Скандал с «Нептуном» — это разборки между силовиками

В Югре появилась новая версия, из-за чего задержали председателя гаражно-лодочного кооператива «Нептун» Сергея Рисовского и полицейского Олега Вербицкого. Говорят, якобы уголовное дело стало следствием конфликта между транспортными силовиками, местными следователями и полицейскими. «Рассказывают такую историю, что Вербицкий вскрыл какие-то хищения нефти, к которым были причастны другие силовики. То дело спустили на тормозах, а Вербицкому в итоге отомстили», — считают слухмейкеры.

Шмонин снова начал шантажировать мэров

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, скандально известный бизнесмен Эдуард Шмонин взялся за старое и якобы опять начал шантажировать политиков в ХМАО, в основном — мэров. По слухам, создатель портала «Чиновник.ру» стал записываться на личные приемы глав городов и районов, где выпрашивает контракты, намекая на последствия в случае отказа. «Шмонин ведет себя слишком нагло, как будто и нет уголовного дела за вымогательство. Это вызывает у всех вопросы», — удивляются сплетники.

Инициатор референдума в Нижневартовске рвется в политику

По слухам, один из главных инициаторов референдума против концессии в Нижневартовске Дмитрий Русов на самом деле планирует в будущем попасть в городскую думу. Говорят, Русов открыто признается, что и не рассчитывает, что ему действительно удастся провести референдум в городе. «Русов сейчас без работы, а на этой идее поднимет столько хайпа, что в будущем и действительно может побороться за мандат. И кстати, это сразу покажет, кто реально за ним стоит — на выборы-то пойдет при поддержке ЛДПР, скорее всего», — обсуждают в кулуарах.

Руководство «Югра-Классик» заподозрили в растратах

Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи из Ханты-Мансийка рассказывают, что концертно-театральный центр «Югра-классик» давно находится в разработке силовиков, в связи с непомерными тратами на проведение фестиваля «Дух огня». «Там мимо кассы проходят не тысячи рублей, а миллионы. Почти вся наружная реклама делается „за откаты“, все размещения — на особых условиях». По словам слухачей, даже алкоголь покупается в обход официальных статей.

Референдум в Нижневартовске поменял планы чиновников

По слухам, возможный референдум в Нижневартовске по теме концессии существенно поменял планы некоторым сотрудникам администрации. В кулуарах шепчутся, что отпуск пришлось отменить заместителю главы города Николаю Лукашу и некоторым его подчиненным, отвечающим за «безопасность». «Интересно сейчас проходят совещания по этой теме. Все грустят, и не столько из-за референдума, сколько из-за отпусков», — шепчутся слухачи.

Иванов хочет стать политиком на зарплате

Алексей Андронов © URA.RU

По слухам, бывший гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов не планирует окончательно выходить на пенсию, сосредоточившись на политической карьере. «Генерал» несколько созывов избирался в областную Думу, а сейчас якобы думает стать депутатом на освобожденной основе, то есть получать зарплату в парламенте. «Окончательное решение Игорь Алексеевич еще не принял, но в Сургуте точно не останется. А так хобби станет хотя бы деньги приносить», — судачат сплетники.

Отставка Иванова лишит Югру спортивной гордости

Рассказывают, что у отставки Игоря Иванова с поста гендиректора «Газпром трансгаз Сургута» может быть неприятное для югорчан последствие — «генерал» был главным спонсором волейбольного клуба «Газпром-Югра», претендующего на участие в Еврокубках. В ХМАО уже начали переживать, что новый директор сургутского «трансгаза» Олег Ваховский снизит финансирование команды, если вообще не откажется от спонсорства клуба. «Раньше у „Газпром-Югры“ были два спонсора — „Газпром Переработка“ и „Газпром трансгаз Сургут“. „Переработка“ уехала в Санкт-Петербург, а теперь и „трансгаз“ может отказаться», — сетуют сплетники.

Работники сургутского Газпрома побежали к риелторам

Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что после смены генерального директора «Газпром трансгаз Сургут» работники компании начинают массово обращаться к риелторам для оценки стоимости их недвижимости. Будущее компании, несмотря на все официальные заявлении, теперь кажется газовикам не очень определенным. Поэтому они хотят просчитать для себя всевозможные варианты. «Люди пытаются понять, что делать, если „трансгаз“ Сургута все-таки задумается о смене прописки или объединении с другими дочками „Газпрома“. Кто-то в случае необходимости будет готов следовать за компанией. А работники предпенсионного возраста решили, что в случае чего будут переезжать на „Большую землю“, в регионы с более мягким климатом», — обсуждают слухмейкеры.

В Югре появился клон ОНФ

В Югре начинает заявлять о себе общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Ее активисты объезжают муниципалитеты, где пытаются вскрыть проблемы, а затем заставить их решить чиновников. В кулуарах уже шепчутся, что концепция очень похожа на «Общероссийский народный фронт». «У них даже сайт похож на ОНФ. Просто пока выглядит побюджетнее. И, видимо, ребята хотят отвоевать себе долю на этом рынке», — предполагают сплетники.

Глава Сургутского района нервничает перед праймериз

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой заметно нервничает перед проведением праймериз «Единой России». Его политические оппоненты уже и так преподнесли несколько неприятных сюрпризов во время подготовки к ним. А 26 мая состоится само предварительное партийное голосование, на котором не исключены различные провокации. «Округ смотрит на все происходящее со стороны. Помощи ждать неоткуда. Трубецкому остается только гадать, какой фортель выкинет глава Нижнесортымского Петр Рымарев вместе с нефтяниками, чтобы устроить скандал и скомпрометировать сами праймериз у себя в поселке», — смеются слухачи.

Казаки Нижневартовска лишились госфинансирования

Как шепчутся в Нижневартовске, городские казаки так и не смогли найти деньги на патриотическое воспитание молодежи. По версии слухачей, руководители казачьей станицы не смогли отчитаться за полученный в прошлом году грант, попав таким образом в список неблагонадежных исполнителей. «Теперь все зависит от того, будут ли городские власти заступаться за них перед округом. Если нет, то казакам придется пойти по миру с протянутой рукой», — обсуждают в кулуарах.

Инсайды ЯНАО

Спикер окружной Думы решил трудоустроить Ардышева

Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале обсуждают кадровые перестановки в Заксобрании округа. Главой аппарата Думы теперь будет Татьяна Земских, ранее работавшая в правительстве. Ранее этот пост занимал Алексей Ардышев, теперь он будет первым помощником спикера окружного парламента Сергея Ямкина. Любопытно, что Ардышева называют «человеком губернатора» (ранее он работал в окружной администрации). «Но несмотря на это Ямкин сам решил сделать Ардышева своим помощником. Его об этом не просили окружные власти», — рассказывают сплетники.

«Ямал-Регион» не получит дополнительное финансирование

В кулуарах правительства болтают, что реформа ОГТРК «Ямал-Регион» не принесет телерадиокомпании деньги. Бюджет останется прежним, несмотря на новые задачи. Дело в том, что ранее на канале прошли сокращения. И, если верить слухам, «высвободившиеся деньги» как раз и потратят на проведение реформы. Но есть еще одна причина. «Бывший руководитель окружного медиахолдинга „Ямал-Регион“ Артем Чефранов не очень эффективно использовал ресурсы. Новый руководитель канала Эдуард Ярмаметов делает это лучше», — высказывают свое мнение сплетники.

К заму Чайки пускали только избранных

Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале до сих пор обсуждают визит в округ заместителя генерального прокурора России Юрия Гулягина. Силовик провел прием граждан, однако пообщаться с замом Юрия Чайки смогли далеко не все желающие. Сплетники рассказывают, что для этого нужно было записаться на прием через окружную прокуратуру. «Сначала люди оживились, ждали, что проблемы их решат. Но прием шел всего несколько часов. И тех, кто хотел рассказать о действительно серьезных проблемах, не записали», — высказывают свое мнение слухачи. По одной из версий, на прием якобы пытался пробиться и бизнесмен Олег Ситников. Предпринимателя называют возможным автором информационных атак на экс-главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина и окружного прокурора Александра Герасименко.

В ямальском городе единороссы остались без лидера из-за праймериз

Владимир Андреев © URA.RU

Единороссы в думе Губкинского последние две недели находятся без главы. Прошлый председатель фракции Оксана Молокоедова 8 мая заняла пост заместителя мэра по экономике. С того момента избрание нового председателя подвисло. По словам инсайдеров, для местных представителей партии власти более важным событием в политической жизни являются праймериз по отбору кандидатов на довыборы в гордуму, которые состоятся в сентябре. «Кадровым вопросом никто плотно не занимался. Работу не проводили. В партии хотят поэтапно все сделать, иначе какой-нибудь блок можно упустить», — заявил источник.

В Ноябрьск уже приехали политтехнологи. Помогают кандидатам от ТЭК

depositphotos.com

Слухачи рассказывают, что в Ноябрьск якобы уже приехали политтехнологи, которые будут помогать местным представителям ТЭК избраться в гордуму. По словам инсайдеров, пока они пытаются понять, каков уровень узнаваемости их кандидатов. «Ходят по подъездам и квартирам. Спрашивают у людей, как они относятся к тому или иному кандидату, знают ли его. Интересуются, пойдут ли граждане на выборы», — рассказали свои версию слухмейкеры.

Питерскому университету приписали идею об «арктической журналистике»

Президент России Владимир Путин и федеральное правительство в последнее время все больше внимания уделяют Арктике. На этом фоне появился любопытный слух: якобы на журфаке Санкт-Петербургского государственного университета создадут магистерскую программу «Арктическая журналистика». «А что, перспективное направление. Вот только чему там будут учить, непонятно», — рассуждают сплетники. При этом, по информации источников, в самом университете о такой идее даже ничего не слышали.

Инсайды Пермского края

Оборонное предприятие НПО «Искра» хотят обанкротить

Досрочный и очень срочный уход с поста генерального директора ПАО «НПО «Искра» Владимира Шатрова — это все следствие попытки обанкротить предприятие, нашептывают слухачи. Они же утверждают, что Шатров, который занимает еще и кресло депутата в региональном парламенте, набрал кучу ничем не обеспеченных кредитов с одной единственной целью — загнать оборонное предприятие в долги и запустить процедуру банкротства. Поговаривают, что при огромных многомиллиардных оборотах доход предприятия не превысил и пятисот тысяч рублей.

Все это стало поводом для того, чтобы собственник («Объединенная ракетно-космическая корпорация») изгнал Шатрова, за которого, говорят, сначала даже хотел вступиться губернатор Решетников, но, ознакомившись с материалами дела из «секретной папочки», передумал и уже списал экс-руководителя и пока еще народного избранника со всех счетов. Теперь, поговаривают, счетами и связями из «секретных папочек» будут заниматься уже силовики.

Дело Владимира Нелюбина стало лакмусом для пермских депутатов и элит

Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи утверждают, что многие пермские депутаты очень сильно испугались, когда узнали, что Владимир Нелюбин получил наказание в виде реального лишения свободы по делу, которое многие называют заказным.

«Если уж сел Нелюбин, который создавал „Единую Россию“ в Пермском крае, который финансировал ее и за которого поручились на самом высоком уровне, что выше почти уже некуда, то о других и говорить не приходится», — передают слухачи опасения пермских народных избранников.

Поговаривают, что депутат Егор Заворохин уже потерял надежду остаться на свободе, но надеется на лучшее, поскольку понимает, что сейчас его «посадка» означала бы досрочные выборы, которые не нужны руководству региона, и поэтому его уголовное дело будут рассматривать максимально долго. Слухачи утверждают, что лишиться свободы опасаются еще Виктор Плюснин, Владимир Рыбакин, Роман Кокшаров и многие другие действующие и бывшие депутаты и члены правительства. В этот же список попадает и Геннадий Сандырев, которого, как утверждают слухачи, многие списали со счетов и записали в оппозицию, хотя могли бы еще очень долго пользоваться его кошельком.

Пермские telegram-каналы удивляют фейками

Поговаривают, что информационный вакуум и затишье на просторах пермской политики привели к тому, что авторы пермских анонимных telegram-каналов стали не просто высасывать инфоповоды из пальца, а попросту придумывать их.

Слухачи утверждают, что оппозиционно настроенные каналы готовы вылить ушат помоев на любого, чтобы хоть как-то привлечь внимание читателя. И если год назад обзоры многих авторов содержали конструктив, инсайд и аналитику, то сейчас посты превратились, скорее, в крики о помощи. «Казалось бы, они уже давно пробили дно, но нет. Они умудряются нащупать новое и взять очередную глубину», — нашептывает собеседник агентства.

Адмирал Комоедов поехал на север срывать муниципальную реформу

Анастасия Яковлева © URA.RU

Коммунисты пытаются сорвать объединение территорий в Пермском крае, в первую очередь в Коми округе, нашептывают слухачи. Говорят, коммунистический десант уже высадился на Кочевской, Гайнской и Косинской земле. Причем возглавил этот десант лично депутат законодательного собрания Пермского края адмирал Владимир Комоедов. Он был замечен на встречах с представителями совета депутатов Верхнестаринского и Иванчинского сельских поселений. Вместе с Комоедовым на подобных встречах заметили и другого регионально депутата Дмитрия Осокина, который является выходцем из территорий Коми округа (поговаривают, что он вообще в парламент попал случайно, просто так совпало, что он взял и прошел по партийным спискам).

Считается, что перед Комоедовым и Осокиным стоит задача убедить местных сельских депутатов не голосовать за объединение в муниципальный округ. Если им удастся это сделать хотя бы в одном поселении, то преобразование отложится минимум на пару месяцев (как это было уже в Яйве), если в двух, то на укрупнении территорий, зная характер коми-пермяков, и вовсе можно будет поставить крест, поговаривают слухачи.

Пресс-секретарь Пермской думы переплюнул Труффальдино

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что пресс-секретарь Пермской городской Думы Станислав Шубин умудрился переплюнуть Труффальдино из Бергамо, став слугой даже не двух, а минимум трех господ. Сообщается, что помимо работы на основного своего руководителя — председателя думы Юрия Уткина, Шубин умудряется подрабатывать и на его первого заместителя — Дмитрия Малютина, которого прочат в кресло председателя и называют прямым конкурентом Уткина. При этом, говорят, Шубин трудится еще и на третьего работодателя — начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Дмитрия Махонина. Как раз на этой неделе Шубин рассылал приглашения в Facebook отметить страницу Махонина как понравившуюся. Многие из окружения Шубина связывают такое трудолюбие муниципального служащего с тем, что он в последнее время перестал просить одолжить ему денег.

Инсайды Курганской области

Встреча Шумкова с министром пройдет в Москве

Зауральские сплетники обсуждают внезапную отмену визита министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Слухмейкеры утверждают, что в Кургане ее очень ждали и надеялись на помощь в решении проблем в курганской медицине. Впрочем, по слухам, совещание все же может состояться в ближайшее время в Москве.

У КМЗ проблемы из-за бывших владельцев

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что миллиардные иски, которые подали к главному курганскому заводу, инициировали бывшие владельцы КМЗ. «Зять Михалкова и его иностранные друзья подговорили заказчиков подать иски, от которых Ростеху сейчас будет сложно отбиться. Ситуация на заводе очень серьезная», — предупреждают слухачи.

Носкову предрекают новые уголовные дела

Обыски, которые проходили в Кетовском районе, касаются нарушений, которые были совершены в период, когда «курганскую Рублевку» возглавлял Александр Носков. Так что уже осужденному за получение взятки экс-чиновнику сплетники обещают новые проблемы с законом. «Почти двести миллионов было выделено на кетовский водоканал, а в итоге ничего не построено. Дело было в 2015-17 году, так что просто так Носкову не отвертеться», — говорят слухачи.

Муратов агитирует за своих подчиненных

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что всем работникам своих заводов промышленник Сергей Муратов строго-настрого приказал прийти на праймериз и проголосовать за журналистку Татьяну Хильчук и замгендиректора «Курганприбора» Александра Маклыгина. «Вроде правила праймериз и не запрещают подвоз избирателей, но все равно несправедливо получается по отношению к другим кандидатам», — ворчат злые языки.

Чиновникам запретили ездить с комфортом

Сплетники утверждают, что тотальная экономия в правительстве дошла до того, что чиновникам запретили включать кондиционеры в служебных машинах до 1 июня даже в знойные дни. «Теперь все вынуждены потеть ради экономии бензина», — судачат сплетники.

Суд добавил блогеру популярности

Игорь Меркулов © URA.RU

Иск, который промышленник Сергей Муратов подал на курганского блогера Илью Винштейна, только добавил ему популярности, утверждают сплетники. «Победить в суде у промышленника мало шансов, зато количество подписчиков у Винштейна растет с каждым днем, так что блогеру скорее благодарить надо Муратова», — смеются слухачи.

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