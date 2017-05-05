07:56 05 мая 2017 0

Полет российских самолетов в районе Аляски не на шутку встревожил ВВС США (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полет двух российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и двух истребителей Су-35 в международном пространстве у Аляски не нарушил международных правил, полет носил плановый характер. Об этом заявили в Минобороны России.

Там отметили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов, уточняет «Газета.Ru».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-35 пролетели в зоне действия противовоздушной обороны Аляски. Для их перехвата, в небо поднимались истребители F-22, напоминает «Национальная служба новостей». По данным телеканала, военные самолеты подлетели к побережью Аляски на расстоянии 80 км в районе населенного пункта Чэриот.

Между тем позже представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пек отметил, что полет российских бомбардировщиков около берегов Аляски был профессиональным и безопасным.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер также сказал, что администрация знает об этой ситуации, но не считает это чем-то необычным, отмечает «Эхо Москвы». Он отметил, что полеты проводятся в соответствии с международными протоколами и правилами.