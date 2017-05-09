Навальному прооперировали в Барселоне глаз

18:01 09 мая 2017 0

По прогнозам врачей, зрение восстановится через несколько месяцев Фото: Инстаграм Алексея Навального

Алексею Навальному сделали в Испании операцию на правом глазу, который пострадал от зеленки после нападения. Политик написал в своем «Инстаграме», что его 8 мая прооперировали хирурги в Барселоне.

«Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б), — написал оппозиционер. — Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический».

Навальный добавил, что Барселона является одним из центров европейской офтальмологии.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Алексей Навальный с женой Юлией вылетел на майские праздники в Барселону буквально через несколько дней, как получил заграничный паспорт. Там он обратился за помощью в клинику к врачам. Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой, после которой он получил химический ожог и заявил практически о полной потере зрения на один глаз.