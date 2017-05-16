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16 мая 2017
15 мая 2017
08:14  16 мая 2017 0

Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Олег Дерипаска будет судиться с американским информагенствомФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Российский бизнесмен, владелец РУСАЛ Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона иск против агентства Associated Press. В его заявлении указано, что публикация американского агентства о связях бизнесмена с командой Дональда Трампа не соответствует действительности.

В иске указывается, что адвокаты Дерипаски просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось, пишет ТАСС.

В статье, которая появилась в марте, выдвигаются ложные обвинения в адрес Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Согласно иску, агентством была допущена публикация материала Джеффа Хорвица и Чада Дея, содержащего клевету «в прямых или косвенных заявлениях».

Ранее Associated Press опубликовало материал о том, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы тайно работал на Олега Дерипаску. Его целью, как сообщало агентство, было продвижение интересов Кремля за пределами России, напоминает «Федеральное агентство новостей». Сам Олег Дерипаска неоднократно опровергал эту информацию.

Нина Калинина
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