{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
14:38  17 мая 2017 0

Повторил подвиг уральца. Житель Москвы поймал выпавшего из окна ребенка

Дороги города весной. Сургут, окно, ветхое жилье
Ребенка, выпавшего из окна, подхватил на руки прохожийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Москвич случайно поймал ребенка, выпавшего из окна пятого этажа. Мужчина увидел, как двухлетний малыш залез на подоконник и, не удержав равновесия, полетел вниз.

Спасителем двухлетнего Платона оказался приятель его отца по имени Марк. Мужчина случайно оказался во дворе в тот момент, когда ребенок залез на подоконник, сообщает портал Life.ru. Издание уточняет, что инцидент произошел на улице Михайлова на юго-востоке Москвы.

Родители ребенка отвлеклись и он успел забраться на подоконник. «Мы были в шоке, когда на пороге нашей квартиры появился Марк с нашим сыном на руках», — рассказал изданию отец малыша.

Новость по теме
Собака помогла герою из Екатеринбурга спасти выпавшую с восьмого этажа девочку

Врачи, обследовавшие маленького непоседу, установили, что из повреждений у ребенка только две царапины на спине.

Ранее 58-летний житель Екатеринбурга спас четырехлетнюю девочку, выпавшую из окна 8 этажа. В августе прошлого года малышка, проживающая с родителями на улице Бебеля, решила пойти к маме на работу. Она пыталась выбраться из квартиры через балкон, но начала падать. Ребенка вовремя заметил гулявший с собакой Александр Продовиков.

Он успел поймать ребенка на руки. Падение с восьмого этажа закончилось для девочки сотрясением головного мозга и переломом правой руки, а спаситель несколько недель ходил с гипсом на руках из-за перелома пальцев.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров