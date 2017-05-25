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25 мая 2017
15:32  25 мая 2017 2

В соцсетях набирает популярность видео с Трампом, нежно берущим Папу Римского за руку

Трамп погладил Папу Римского по ладониФОТО: prt scr Live CNN

Накануне, 24 мая, президент США Дональд Трамп с супругой посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским. СМИ стали доступны кадры, на которых журналисты крупным планом сняли попытку Трампа взять понтифика за руку.

На опубликованном в Instagram отрезке видео показан общий план, где Трамп и Папа Римский позируют для фотографов. Далее показывается крупный план, на котором пальцы президента Америки поглаживают руку главы католической церкви. После показан то ли растерянный, то ли негодующий понтифик и скрывающий конфуз Трамп. Неясно, хотел ли Трамп подбодрить Папу Римского, или это было нечто другое. В соцсетях пользователи высказывают мнение, что запись — смонтированная.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом, чем питается ее муж.

Семен Гринберг
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