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01 июня 2017
17:13  01 июня 2017 0

Песков пошутил, что Путин будет отмечать день рождения «личного повара»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Шутку Пескова журналисты приняли за чистую монетуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова об участии президента Владимира Путина в праздновании дня рождения бизнесмена Евгения Пригожина, которые произнес пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, были шуткой.

«Это была шутка, информация не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе Кремля, пишет Gazeta.ru. Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало о заявлении Пескова, что Путин отпразднует в четверг, 1 июня, день рождения Пригожина, которого называют «личным поваром» главы государства.

Валерий Дорофеев
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