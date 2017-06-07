11:39 07 июня 2017 0

Сторонник оппозиционера оказался в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан сотрудниками Центра противодействия экстремизму. Об этом Ворсин написал на своей странице в Facebook.

«ЦПЭ меня задержали, везут в 10 отделение полиции», — сообщил он.

Позже появилось дополнение, что «суд ушел в совещательную, я на свободе. Скорей всего будет штраф».

Как передает телеканал «Дождь», Ворсин рассказал, что был задержан на основании части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов.

Накануне Ворсина уже приглашали в полицию для составления протокола о правонарушении по этой же статье. В повестке, полученной Ворсиным, значилось, что он агитировал за проведение митинга 12 июня, тогда как это мероприятие «не согласовано с органами местного самоуправления».

В то же время, сообщает «Дождь», акция сторонников Навального, намеченная на 12 июня в Хабаровске, мэрией согласована, а вот Алексей Ворсин ее организатором не является.