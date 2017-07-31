Российским спортсменам запретили петь гимн на ЧМ в Лондоне

«Нейтральным спортсменам» запретили петь гимн страны рядом с любым объектом, связанным с проведением чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. Соответствующий документ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) направила во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
По информации, написанной в регламенте, гимн страны нейтрального спортсмена нельзя исполнять «при помощи средств звуковоспроизведения или, а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия». Под запрет, например, попали стадионы, отели, зона регистрации, сообщает «Русская планета».
Спортсменам, попадающим под эту категорию, также запрещается показывать флаг, национальные цвета, национальную эмблему на любом языке и в любом формате. Внешний вид легкоатлета тоже не должен указывать на принадлежность к какой-то нации. На людей, сопровождающих легкоатлетов, распространяются те же требования, передает РИА «Новости».
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне 4 августа. 19 российских спортсменов будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением в 2015 году от всех соревнований IAAF.