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10 октября 2017
09 октября 2017
09:42  10 октября 2017 0

Венгрия потребует пересмотреть соглашения Украины с ЕС из-за скандального закона об образовании

Разное. Курган, флаг украины
Украинская реформа возмутила ВенгрияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Венгрия потребует пересмотреть договоренности Украины с ЕС из-за скандального закона об образовании, который сократит возможность обучения нацменьшинств на их родных языках.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», текстом закона возмущен министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. По его мнению, норма нарушит принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. А состояние венгров и других национальных меньшинств, проживающих на Украине ухудшится.

Скандальный закон был принят президентом Украины Петром Порошенко и вступил в силу 28 сентября.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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