09:42 10 октября 2017 0

Украинская реформа возмутила Венгрия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Венгрия потребует пересмотреть договоренности Украины с ЕС из-за скандального закона об образовании, который сократит возможность обучения нацменьшинств на их родных языках.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», текстом закона возмущен министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. По его мнению, норма нарушит принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. А состояние венгров и других национальных меньшинств, проживающих на Украине ухудшится.

Скандальный закон был принят президентом Украины Петром Порошенко и вступил в силу 28 сентября.