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19 октября 2017
11:11  19 октября 2017 0

Ростуризм выяснил, куда полетят россияне на новогодние каникулы

Дискуссионный клуб
Сочи остается одним из самых востребованных российских турнаправленийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал, где россияне проведут новогодние каникулы в начале 2018 года. Самыми популярными направлениями, по его словам, станут Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Что касается зарубежья, граждане отправятся отдыхать в Таиланд, Вьетнам, Индию, ОАЭ и Израиль.

Стоимость путешествий в этом году, как пишет RT, практически не изменилась: недельный отдых в России с дорогой обойдется минимум в 25 тысяч рублей, за границей — 35-40 тысяч рублей за человека. Особенностью сезона, по словам Горина, является раннее бронирование путевок и билетов.

«Если в прошлом году покупали тур за 2—3 недели до поездки, то в этом году — минимум за 1,5 месяца. Это хорошая тенденция. Европейские путешественники планируют и бронируют путешествия за год. Это позволяет значительно экономить бюджет. Не стоит бояться. У туркомпаний риски застрахованы фондом социальной ответственности, финансовой страховкой и фондом экстренной помощи», — сказал собеседник агентства, добавив, что в последние годы туристический рынок возвращается к докризисному уровню.

Так, по словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, в 2016 году в город прилетело рекордное количество туристов — 6,5 млн человек, а по итогам 2017 года этот показатель будет выше. 2018 год, по мнению Пахомова, также будет успешным — туры на начало года уже активно распродаются.

Ранее, напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в России новогодние каникулы и оставить только три общероссийских праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня. Январский отдых, как сообщала «Национальная служба новостей», он предложил заменить дополнительными днями отпуска.

Сергей Демин
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