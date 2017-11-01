17:45 01 ноября 2017 0

Мужчина уехал на вахту еще летом Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

Следователи после новости «URA.RU» заинтересовались пропажей 44-летнего свердловчанина Сергея Овчинникова, уехавшего работать на вахту в ЯНАО.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по округу, отдел по Новому Уренгою сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

«URA.RU» писало, что жительница Серова разыскивает своего сына, который еще в июне уехал работать на вахту в Новый Уренгой и пропал. Она получала SMS, якобы от сына, в которых мужчина просил выслать ему деньги. Полицейские ей сказали, что скорее всего это действовали аферисты.

У пропавшего в Серове остались купленная в кредит машина и дети, живущие с бывшей женой. Им мужчина должен платить алименты.