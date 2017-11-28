14:24 28 ноября 2017 0

Искусственные острова в Персидском заливе напоминают карту Земли depositphotos.com

Несколько насыпных островов в Объединенных Арабских Эмиратах назвали в честь российских городов и регионов. В их числе есть и уральские: Ямал, Сургут, Пермь. Стоимость одного архипелага достигает 50 миллионов долларов.

Тезка нефтяной столицы ХМАО, Сургута, находится всего в четырех километрах от Дубая. Купить весь эмиратский Сургут можно за 38 млн долларов, пишет агентство Ugra-News.ru. Рядом с Сургутом находится остров Ямал, чуть в стороне от них стоит Пермь, есть также Санкт-Петербург, Москва, Якутия, Омск и еще несколько российских городов.

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Проект искусственных островов с названиями городов со всего мира запустило правительство Дубая, а идея принадлежит кронпринцу эмирата, шейху Мохаммеду бен Рашид аль-Мактуму. Архипелаги расположены недалеко от береговой линии в Персидском заливе. Острова размерами от 23 тысяч квадратных метров разделены проливами, ширина которых колеблется от 50 до 100 метров. Общая форма архипелага повторяет очертания континентов Земли.

Часть островов с российскими названиями уже выкупили. Так, остров Сибирь приобрела россиянка, которая собирается продавать его по частям.