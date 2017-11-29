23:32 29 ноября 2017 1

Артист был госпитализирован несколько дней назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Народный артист СССР Олег Табаков перенес экстренную операцию, после которой в реанимационном отделении. В настоящее время состояние 82-летнего актера стабильно-тяжелое.

По информации kp.ru, в Первой Градской больнице Олегу Табакову была сделана операция на сердце, однако что конкретно за операция — пока не сообщается. Возможно, что речь идет о стентировании сосудов.

Как ранее писало «URA.RU», артист был госпитализирован в Москве 27 ноября. Тем не менее, информация поступала противоречивая: по одним данным, у Табакова произошло воспаление легких, по другим — ему было необходимо пройти обследование по части стоматологии. Известно, что в сентябре артист едва не угодил на больничную койку из-за внезапного приступа зубной боли, однако после приема обезболивающего он все же отыграл свою роль в спектакле.