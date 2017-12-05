Американское военное ведомство сделало странное заявление
Пентагон сделал официальное заявление, в котором отмечено, что освобождение Сирии от боевиков является заслугой США. В документе говорится, что Россия и сирийский режим не продемонстрировали серьезного подхода при разгроме сил запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
По данным Пентагона, российские и сирийские военные смогли осуществить только малую часть операций против сил ИГ, при том, что большая часть территории освобождена от боевиков силами коалиции во главе с Соединенными Штатами, пишет RT.
В американском военном ведомстве добавили, что коалиция продолжит проводить операции на территории Сирии, чтобы окончательно разгромить ИГ и стабилизировать ситуацию в стране.