12:51 05 декабря 2017 0

Американское военное ведомство сделало странное заявление Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Пентагон сделал официальное заявление, в котором отмечено, что освобождение Сирии от боевиков является заслугой США. В документе говорится, что Россия и сирийский режим не продемонстрировали серьезного подхода при разгроме сил запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

По данным Пентагона, российские и сирийские военные смогли осуществить только малую часть операций против сил ИГ, при том, что большая часть территории освобождена от боевиков силами коалиции во главе с Соединенными Штатами, пишет RT.

В американском военном ведомстве добавили, что коалиция продолжит проводить операции на территории Сирии, чтобы окончательно разгромить ИГ и стабилизировать ситуацию в стране.