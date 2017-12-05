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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:51  05 декабря 2017 0

Россия ни при чем. Освобождение Сирии от боевиков записали на счет США

Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Американское военное ведомство сделало странное заявлениеФото: wikimedia.org/David B. Gleason
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пентагон сделал официальное заявление, в котором отмечено, что освобождение Сирии от боевиков является заслугой США. В документе говорится, что Россия и сирийский режим не продемонстрировали серьезного подхода при разгроме сил запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

По данным Пентагона, российские и сирийские военные смогли осуществить только малую часть операций против сил ИГ, при том, что большая часть территории освобождена от боевиков силами коалиции во главе с Соединенными Штатами, пишет RT.

В американском военном ведомстве добавили, что коалиция продолжит проводить операции на территории Сирии, чтобы окончательно разгромить ИГ и стабилизировать ситуацию в стране.

Лев Истомин
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