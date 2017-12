04:54 15 декабря 2017 0

На первом месте оказалась популярная певица Селена Гомес с песней «Bad Liar» Фото: Pixabay

Американский журнал Billboard составил рейтинг лучших песен уходящего года. Первую строчку заняла Селена Гомес с композицией «Bad Liar».

На втором месте расположилась Карди Би и ее музыкальный хит «Bodak Yellow». Следом идет трек под названием «Slide» Келвина Харриса и Фрэнка Оушена. Четвертая позиция досталась песне «Despacito» в исполнении Луиса Фонси, Дэдди Янки, а также Джастина Бибера, пишет RT.

Кроме этого, в рейтинг вошли «XO TOUR Llif3» Лила Узи Верта, «Humble» Кендрика Ламара, ремикс композиции «Mi Gente», которую исполнили Джей Балвин и Уилли Уильям с участием Бейонсе, «Sign of the Times» Гарри Стайлса, песня «I Feel It Coming» канадского певца The Weeknd и французского дуэта Daft Punk. Замыкает список трек под названием «Feel it Steel» американской рок-группы Portugal. The Man.