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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
18:54  14 января 2018 31

В Польше машину забросали камнями из-за российских номеров. ФОТО

У автомобиля разбито заднее стеклоФото: Facebook Екатерины Молодцовой

В польском городе Гданьске машину с российскими номерами забросали камнями. Об инциденте рассказала в Facebook хозяйка автомобиля, жительница Калининграда Екатерина Молодцова.

По словам женщины, ее мама и четырехлетняя дочь отдыхали на выходных в Польше и остановились в апартаментах в историческом центре Гданьска. Машину семья припарковала возле дома. Утром, когда бабушка с внучкой уселись в автомобиль, на них сверху градом посыпались камни.

«Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!», — пишет Екатерина Молодцова. — Полицейские приехали быстро и потребовали разговаривать только на польском языке. Забрали паспорта, и около часа, сидя в патрульной машине, выясняли законным ли способом попали в Гданьск трое коренных калининградцев. Бред!».

Тем временем из здания вышли двое крепких парней, похожих на тех, что пожилая женщина видела в окне, откуда упали камни. Она указала на них полицейским, но те проигнорировали слова россиянки и продолжили выяснять, каким образом она попала в Гданьск.

У автомобиля туристов разбито заднее стекло, расходы по его замене обещает возместить страховая компания. Однако на таком автомобиле семья с ребенком не может вернуться домой и вынуждена остаться до понедельника в Польше. «То место, где все это происходило, по всему периметру увешано камерами. И эти окна и дом видны с различных ракурсов. Но мы же не люди, мы же из России. Стыд и позор полякам этим!», — заканчивает свой пост возмущенная женщина.

Сергей Снегирев
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