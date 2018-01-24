Путин поднял пенсии бывшим прокурорам и следователям

16:53 24 января 2018 0

Путин подписал указ 24 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 февраля 2018 года увеличится размер пенсионного обеспечения прокуроров и следователей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, к пенсиям прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры, сотрудников СКР и членов их семей добавят ежемесячные надбавки в размере доплат за классный чин (специальное звание). Коэффициенты установлены главой государства. В среднем прибавка будет равна 6-7 тысячам рублей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о пенсиях в наступившем году. Он сообщил, что бюджет был сформирован так, чтобы их защитить. С 1 января 2018 года были проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров и работников бюджетной сферы — полицейских, пожарных, военных, писало «URA.RU».

По информации «Национальной службы новостей», ранее в Пенсионном фонде заявили, что выплата социальной пенсии, которая назначалась вместо страховой, начинается на пять лет позже (для женщин — в 60 лет, для мужчин — в 65). Также в ведомстве объяснили отказы от выплат страховой пенсии по старости: россиянам не хватило пенсионных баллов или стажа работы.