МОК оставил россиян без тренеров на Олимпиаде

21:28 28 января 2018 5

28 российских спортивных специалистов смогут наблюдать за Олимпиадой только по телевизору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил «за бортом» Игр-2018 в Южной Корее 22 российских тренера и шестерых медиков. Специалисты были исключены из общего списка делегации РФ.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренера и шесть медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов», —— рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, что 5 декабря МОК отстранил сборную Россию от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. В число не допущенных до соревнований спортсменов попали атлеты, имена которых не фигурировали в допинговых скандалах. В частности — уральский биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов. Некоторые российские спортсмены все-таки смогут принять участие в Олимпийских играх, но под нейтральным статусом. На период соревнований они обязаны скрывать свою национальную принадлежность и выступать в специальной форме.