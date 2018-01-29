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29 января 2018
15:45  29 января 2018 1

В России увеличат выплаты 15 миллионам льготников

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Инвалидам, ветеранам, героям труда и другим льготникам выделили 450,6 млрд рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

С февраля в России ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) льготникам увеличится на 2,5%. Пресс-служба Пенсионного фонда отметила, что для этой цели уже выделены 450,6 млрд рублей.

Это самое массовое пособие в стране, которое получает 15,4 млн граждан. Среди них инвалиды, ветераны, герои СССР и России, герои труда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие. С 1 февраля все эти категории будут получать на 2,5% больше, пишет «Утро.ру».

Кроме ЕДВ, на 2,5% будет проиндексирован набор социальных услуг, который входит в ЕДВ. Стоимость набора будет составлять 1075 рублей 19 копеек в месяц, сообщают argumenti.ru. В этот набор входят обеспечение лекарствами (828 рублей 14 копеек), получение путевки в санаторий для профилактики болезней (128 рублей 11 копеек), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).

При этом федеральные льготники могут выбирать, получать услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Ранее «URA.RU» сообщало, что всем россиянам, имеющим право на приобретение продуктов и лекарств по льготным расценкам, будет присваиваться персональный идентификатор.

Ольга Дудорова
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