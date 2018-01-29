Новый кадровый проект Кремля продлил срок приема заявок из-за бума желающих

22:04 29 января 2018 0

Гендиректор АСИ рассказала про заявки, призы и награждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прием заявок на конкурс Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Лучшие практики наставничества» продлен до 2 февраля включительно. Это связано с большим интересом к конкурсу.

«Очень много заявок поступает не только из крупных городов, но и из муниципальных образований — и это радует», рассказала ТАСС гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Она напомнила, что конкурс проводится по пяти номинациям: наставничество на производстве, наставничество в социальной сфере, наставничество в бизнесе и предпринимательстве, наставничество в образовании и кружковом движении. Предусмотрена отдельная номинация «Дети учат детей», где наставниками выступают дети.

Кроме того, в конкурсе заявлены две дополнительные номинации «Наставник года» и «Руководитель года» для директоров предприятий, на которых трудится более пяти тысяч сотрудников. По количеству заявок сейчас лидирует ХМАО, сообщается на сайте АСИ.

Награждение состоится на первом всероссийском форуме «Наставник» Скриншот с сайта АСИ https://asi.ru

Победителей ждут призы: за первое место — 300 тысяч рублей, за второе место — 200 тысяч рублей и за третье — 100 тысяч рублей. Форум проводится с целью развития профессиональной среды наставничества в РФ. Награждение состоится 14 февраля на первом всероссийском форуме «Наставник» на ВДНХ в Москве. В феврале—марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах России. На Урале он состоится в Свердловской области.

Ранее «URA.RU» писало о том, что 16 января, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко презентовал новый конкурс «Лучшие практики наставничества». По словам кремлевского чиновника, он станет двигателем всех других проектов, запущенных на платформе «Россия — страна возможностей», в числе которых — и «Лидеры России».