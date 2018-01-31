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31 января 2018
17:09  31 января 2018 0

Брат звезды «Дома-2» покончил с собой в тюрьме

Антон Шоки понес утрату в лице близкого человекаФото: Антон Шоки, Instagram

Бывший участник скандально известного шоу «Дом-2» Антон Шоки, который сбежал от американских приемных родителей на родину, а затем снова перебрался в Штаты, рассказал о трагическом событии в своей семье. В одной из тюрем США его брат Ильдар покончил с собой.

«Я очень грущу и вспоминаю о брате только с теплотой. Мы были по-настоящему близки», — подчеркнул Шоки. Он добавил, что психику Ильдара, вероятно, сломил 25-летний тюремный срок. Отмечается, что братья вместе воспитывались в детдоме. У них общая мать, но разные отцы. Разница в возрасте между братьями составляет четыре года, пишет журнал «Дом-2».

Ранее стало известно, что экс-участница «Дома-2» Ольга Моцак ищет своего мужа, московского бизнесмена Константина Акользина. Он пропал еще в 2012 году, но девушка до сих пор надеется на его возвращение, сообщалось на сайте «Подмосковье сегодня». Также «URA.RU» информировало о другой участнице проекта с семейными проблемами. Элина Камирен намерена подать в суд на своего экс-бойфренда Александра Задойнова, так как он отказывается платить алименты.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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