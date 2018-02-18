Жители Калужской области построили готический собор и сожгли его во время празднования Масленицы. Сооруженное из веников «здание» моментально вспыхнуло и за несколько секунд сгорело.
«Очень красиво, завидуем», — прокомментировали в телеграм-канале Mash. Судя по видео, ликующую толпу горящий собор тоже привел в восторг. Однако представителей духовенства акция возмутила. В РПЦ назвали сожжение неадекватным и потребовали найти организаторов акции. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что сжигание храма, который символизирует христианство, «вызывает очень большие вопросы».
Горящий храм также не понравился пародисту и сатирику Максиму Галкину. «Я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко», — написал телеведущий в соцсетях.