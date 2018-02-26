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26 февраля 2018
25 февраля 2018
09:35  26 февраля 2018 0

Американские аналитики рассказали, что мешает развитию российской экономики

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Standard & Poor’s повысило рейтинг РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Аналитическое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг России до нижней инвестиционной ступени и охарактеризовало прогноз для страны как «стабильный». Однако специалисты также назвали ряд проблем, которые препятствуют развитию российской экономики.

Успехи властей в макроэкономической политике не остались незамеченными для рейтингового агентства, пишут «Ведомости». Так, Россия смогла адаптироваться к низким ценам на нефть и международным санкциям. Однако в то же время слабость некоторых институтов не позволяет экономике страны восстанавливаться достаточно быстро, отмечают аналитики Standard & Poor’s.

В том числе речь идет о демографических проблемах — старении населения и сокращении рабочей силы, в результате чего производительность труда остается низкой. Последний фактор усугубляется доминирующей ролью государства в экономике и низким уровнем конкуренции. Также рейтинговое агентство пишет об ограничении в России независимых СМИ и снижении политической конкуренции. При этом Standard & Poor’s дает довольно сдержанные прогнозы по поводу изменения ситуации в российской экономике к лучшему, так как не считает власти готовыми бороться с существующими проблемами. Поддержка электората во многом способствует тому, что государство только расширяет свое присутствие в экономике.

Между тем министр финансов Антон Силуанов считает, что повышение рейтинга России поможет привлечь инвесторов. При этом изменение рейтинга страны министр назвал ожидаемым. «Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста», — цитирует Силуанова RT.

Дарья Корчак
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