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07 марта 2018
06 марта 2018
09:33  07 марта 2018 0

Renault показала роботакси, которые начнут производить в 2020 году. ФОТО, ВИДЕО

Компания обещает начать массовый выпуск уже через два годаФото: с официального сайта Groupe Renault

Французская корпорация Groupe Renault представила на Женевском автомобильном салоне концепт своего роботакси. Пятиметровый шестиместный шаттл Renault EZ-GO управляется автопилотом и в принципе не имеет ни педалей, ни руля.

Предполагается, что роботакси станет полноправным участником движения и сможет самостоятельно маневрировать в потоке машин, сообщает Drive.ru. Людям же остается лишь наслаждаться поездкой и видами — кабина шаттла выполнена большей частью из стекла, обеспечивая обзор в 360 градусов.

Согласно концепту, шаттл приводится в движение электромотором, его максимальная скорость будет составлять 50 километров в час. Производство роботакси компания планирует запустить к 2020 году.

Отметим, разработки в области беспилотного транспорта ведутся уже несколько лет. Так, в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме был представлен первый российский самоуправляемый микроавтобус НАМИ, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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