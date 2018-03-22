Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудили чрезвычайное происшествие в шадринской школе, где 13-летняя школьница стреляла из пневматического пистолета в одноклассников, а старшая сестра и подруга помогали ей. Подробности встречи сообщили в пресс-службе главы региона.
«На данный момент есть полная, достаточно объемная картина непосредственно „с полей“. Благодаря слаженной работе ведомств удалось ее получить и проанализировать на месте», — сказала детский омбудсмен после встречи с участниками конфликта. По словам Кузнецовой, степень вины и участия девочек еще предстоит определить и пока рано говорить о том, вернутся ли они в школьный коллектив. После обсуждения возможных причин произошедшего, омбудсмен предложила устроить для шадринских школьников насыщенные весенние каникулы, чтобы дети получили позитивные эмоции, своего рода реабилитацию.
Также в рамках встречи шел разговор о профилактических мерах на уровне региона. Чтобы предотвратить подобные случаи, необходимо проведение семинаров по повышению квалификации для классных руководителей и психологов, отметила Кузнецова. Она добавила, что готова инициировать разработку необходимых мер на федеральном уровне.
По ее словам, предпосылками к происшествию стали недоработки в сфере психологического сопровождения школьников. «Сегодня мы расследуем уже преступление, но сначала был конфликт, который дошел до крайней степени, школа, вся система профилактики оказались глухи, — отметила Кузнецова. — Вдвойне тревожно, что ситуация повторяется. Была в Перми, видела забинтованных детей». Кузнецова отметила, что в шадринской школе наблюдалась текучка кадров и не было преемственности работы психологов.
ЧП в Шадринской школе произошло в среду, 21 марта. Чтобы отомстить своим одноклассникам, ученица 7 класса принесла пистолет и сделала несколько выстрелов. Семеро подростков получили ссадины и ушибы. Репортаж с места событий оперативно подготовили корреспонденты «URA.RU».