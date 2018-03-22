21:20 22 марта 2018 0

Анна Кузнецова (в центре) поблагодарила за хорошую организацию визита ФОТО: пресс-служба губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудили чрезвычайное происшествие в шадринской школе, где 13-летняя школьница стреляла из пневматического пистолета в одноклассников, а старшая сестра и подруга помогали ей. Подробности встречи сообщили в пресс-службе главы региона.

«На данный момент есть полная, достаточно объемная картина непосредственно „с полей“. Благодаря слаженной работе ведомств удалось ее получить и проанализировать на месте», — сказала детский омбудсмен после встречи с участниками конфликта. По словам Кузнецовой, степень вины и участия девочек еще предстоит определить и пока рано говорить о том, вернутся ли они в школьный коллектив. После обсуждения возможных причин произошедшего, омбудсмен предложила устроить для шадринских школьников насыщенные весенние каникулы, чтобы дети получили позитивные эмоции, своего рода реабилитацию.

Анна Кузнецова считает, что детям нужно уделять более квалифицированную помощь Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Также в рамках встречи шел разговор о профилактических мерах на уровне региона. Чтобы предотвратить подобные случаи, необходимо проведение семинаров по повышению квалификации для классных руководителей и психологов, отметила Кузнецова. Она добавила, что готова инициировать разработку необходимых мер на федеральном уровне.

По ее словам, предпосылками к происшествию стали недоработки в сфере психологического сопровождения школьников. «Сегодня мы расследуем уже преступление, но сначала был конфликт, который дошел до крайней степени, школа, вся система профилактики оказались глухи, — отметила Кузнецова. — Вдвойне тревожно, что ситуация повторяется. Была в Перми, видела забинтованных детей». Кузнецова отметила, что в шадринской школе наблюдалась текучка кадров и не было преемственности работы психологов.

ЧП в Шадринской школе произошло в среду, 21 марта. Чтобы отомстить своим одноклассникам, ученица 7 класса принесла пистолет и сделала несколько выстрелов. Семеро подростков получили ссадины и ушибы. Репортаж с места событий оперативно подготовили корреспонденты «URA.RU».