17:50 29 марта 2018 0

Шакро Молодой выйдет на свободу стариком Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В Никулинском суде Москвы вынесен приговор 64-летнему главе криминального мира России Захарию Калашову по кличке Шакро Молодой. На свободу «босс всех боссов» выйдет уже глубоким стариком.

Калашов приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии, сообщает РАПСИ. Подельники Шакро тоже получили свое: 53-летнего солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец приговорили к восьми годам и десяти месяцам, а 48-летнего Батыра Бекмурадова к семи годам и десяти месяцам, передает «Национальная служба новостей». Биография Батыра Бекмурадова особенно нетипична для воровского авторитета. Бекмурадов закончил училище ВДВ в Рязани, воевал в Приднестровье, Абхазии, Югославии, Чечне, орденоносец. В 2005 году капитан Бекмурадов уволился из армии, после чего бывший десантник стал заместителем главы администрации подмосковного города Озеры. Работа во власти все испортила: спустя какое-то время у него появилась собственная банда, зарегистрированная им как ЧОП «Союз десантников».

Сроки Шакро Молодой и его подельники получили за вымогательство у владелицы ресторана Elements на улице Рочдельской. Кроме этого, Шакро ждет приговор по делу, по которому были арестованы высокопоставленные сотрудники СКР. По версии следствия, они получили от Шакро взятку — первые 500 тысяч долларов из обещанных пяти миллионов — за развал дела Итальянца. Во время процесс Шакро отказался от воровского титула. «Руководство преступным сообществом я не осуществляю, у меня нет прозвища в преступном мире. Этих людей я не знаю и не имею к этому никакого отношения», — сказал Шакро Молодой во время допроса в суде, сообщает издание «Прайм Крайм».

Поскольку Калашову «по понятиям» не положено выходить по УДО и придется отбывать весь срок, в России уже избрали нового главного вора страны. Как сообщало «URA.RU», по итогам прошедшего в середине марта «предварительного голосования» победил кандидат, которого Шакро выдвинул как своего преемника. Новым главой воровского мира России стал 53-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан. У него будут два заместителя, ответственные за сбор «общака». На эти места назначили 45-летнего Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес и 64-летнего Мераба Гогию по прозвищу Мелия. Все эти назначения стали итогом длительных переговоров славянских и кавказских группировок, выбранные кандидатуры устраивают всех. 45-летний Надир Салифов по кличке Гули, активно претендовавший на место главного вора России и всего СНГ, остался не у дел. Он не смог полноценно принять участие в выборах, так как живет в Стамбуле и сейчас ему въезд в Россию закрыт — он объявлен в федеральный розыск.