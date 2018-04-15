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15 апреля 2018
14 апреля 2018
07:23  15 апреля 2018 0

Rolls-Royce хочет поставлять двигатели для российско-китайского самолета

Компания предлагает двигатель «с последними проверенными технологиями»Фото: Pixabay

Компания Rolls-Royce заявила о желании поставлять двигатели для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 — совместного проекта Китая и России. Британский производитель намерен принять участие в конкурсе на поставку двигателей.

«Самолет CR929 создаст хорошую позитивную конкуренцию и инновационные возможности для авиационной промышленности. Мы хотим предложить … двигатель с последними проверенными технологиями. Мы хотим гарантировать коммерческий успех новой модели самолета», — приводит China Daily слова представителя Rolls-Royсe Пола Стейна. Он также подчеркнул, что «CR929 — хороший самолет».

Россия и Китай планируют создать самолет к 2025—2027 годам. Как передает РИА «Новости», это будет лайнер вместимостью 250-300 пассажиров, который составит конкуренцию самолетам производства Airbus и Boeing. Программа по созданию CR929 оценивается примерно в 13—20 миллиардов долларов.

Наталья Володина
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