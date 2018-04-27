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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:31  27 апреля 2018 0

Путин поручил создать атлас мира, который не искажает «географическую правду»

Закладка традиционной монеты в остов кораблика для Севастополя. Екатеринбург, карта мира, мореплавание
Президент обеспокоен судьбой русских топонимов на картеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил Русскому географическому обществу создать новый атлас мира для защиты отечественных топонимов. Работа будет вестись совместно с Министерством обороны.

«При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи (переименования топонимов, носивших русские названия, — прим.ред.) будут верно трактоваться», — цитирует телеканал RT заявление Владимира Путина, сделанное во время заседания попечительского совета РГО.

Как отметил президент, особенно заметно исчезновение русских топонимов в Антарктиде. Так, уже мало кто сегодня может вспомнить, что первоначальным названием острова Смит было Бородино, а у Сноу — Малоярославец. Исчезновение же прежних названий, по мнению главы государства, ведет к замалчиванию вклада отечественных исследований в изучение планеты, отмечает агентство Nation News.

Данные для нового атласа должно будет предоставить, в числе прочих, и Министерство обороны. При этом Владимир Путин подчеркнул, что в современном мире существование каких-либо карт с грифом «секретно» является архаикой и от такого подхода пора избавляться, передает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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