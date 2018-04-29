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29 апреля 2018
21:55  29 апреля 2018 4

«Ловит сигналы КГБ». В соцсетях высмеяли Трампа, который проиграл битву зонту. ВИДЕО

Клипарт, трамп дональд
Трамп проиграл зонтику, зато привлек внимание пользователей соцсетейФото: depositphotos.com © URA.RU

Возвращение президента США из Мичигана вызвало бурное обсуждение в сети. Выйдя из самолета, Дональд Трамп был вынужден сражаться с собственным зонтом.

Сильный порыв ветра едва не вырывал у американского лидера зонт, сообщает RT. Трамп удержал рукоятку, однако зонт вывернулся, а президент не смог вернуть ему изначальный вид. В результате по трапу глава Америки шел с зонтом, высоко поднятым над головой, но не выполняющим своей функции. Спустившись, Трамп отдал зонт своим помощникам.

Инцидент американцам показался забавным. В интернете тут же началось его обсуждение. «Он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», — отыскал российский след в произошедшем пользователь Твиттера @DemocracyValues. «Зато с прической все в порядке», — обратил внимание на внешний вид президента пользователь @ExtinguishIt. Видео борьбы с зонтом опубликовал в своем Твиттере пользователь с ником atrupar.

Виктор Жуков
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